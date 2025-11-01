Єдиний козир Путіна: навіщо Кремль шантажує США ядерними випробуваннями

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У Кремлі заявили про нібито успішні випробування двох потужних носіїв ядерної зброї — крилатої ракети «Буревісник» та підводного безпілотника «Посейдон». Це стало чітким сигналом Москви Вашингтону. Аналітики стверджують, що, демонстрацією свого ядерного арсеналу Кремль намагається змусити Сполучені Штати сісти за стіл переговорів і прийняти ширші умови Росії, які виходять за рамки війни в Україні.

Про це пише The New York Times.

Чому Путін активував ядерну риторику

Терміни оголошення про випробування ракет, на думку аналітиків, не були випадковими. Їм передували два негативні кроки з боку Вашингтона: скасування президентом Трампом запропонованого саміту в Будапешті щодо війни в Україні та запровадження нових санкцій проти російських нафтовиробників.

Путінська стратегія є очевидною і не змінилася з часів Холодної війни, коли Радянський Союз регулярно наголошував, що для двох найбільших ядерних держав переговори є необхідністю, а не вибором. У Кремлі вважають, що спроби ізолювати Росію приречені на провал.

«Те, що вони намагаються сказати, це: ви не можете просто запроваджувати проти нас санкції, як вам заманеться, ми є великою ядерною державою, і вам потрібно вступати в переговори», — заявив Андраш Рац, старший науковий співробітник Німецької ради із зовнішніх відносин.

Від моменту повернення до Білого дому Трамп був налаштований виступити посередником у припиненні війни в Україні. Москва ж марно намагалася перетворити ці переговори на ширші домовленості, які охоплювали б бізнес, енергетику та ядерні питання, прагнучи укласти «пакетну угоду», вигіднішу для Кремля.

«Єдиний сектор, у якому Росія перебуває майже на одному рівні зі Сполученими Штатами, — це, звичайно, зброя масового знищення. Отже, щоб мати важіль впливу, вони повинні включити ядерне питання до пакетної угоди. СРСР діяв так само. Єдиним справжнім козирем Радянського Союзу був його ядерний арсенал», — сказав Рац.

«Летючий Чорнобиль» як фактор примусу до миру

Путін заявив, що ці нові зразки озброєння були розроблені для того, щоб гарантовано пробити американську протиракетну оборону, зокрема новий щит «Золотий Купол», про який заявляв Трамп. Це має забезпечити, що Росія зможе й надалі погрожувати Сполученим Штатам взаємним знищенням.

Минулого тижня Путін похвалився результатами випробування «Буревісника», крилатої ракети з ядерним двигуном, яка може летіти по низькій траєкторії, а також «Посейдона» — ядерного підводного безпілотника великої дальності.

Конструкція цих систем, які покладаються на ядерні реактори для руху, є особливо загрозливою. «Буревісник» навіть отримав прізвисько «летючий Чорнобиль». Недосконале випробування цієї ракети у 2019 році біля узбережжя Північної Росії спричинило радіоактивне забруднення та призвело до загибелі кількох росіян. Загроза ядерного забруднення також може бути частиною «стратегії божевільного» — як її називає Рац — щоб примусити західних лідерів до діалогу.

«Ми продемонстрували бажання сісти й вести переговори із Заходом, покласти край протистоянню, яке, по суті, стало нескінченним, і почати чути та слухати одне одного. Оскільки зі зброєю, як-от „Буревісник“, у своєму арсеналі, Росія по суті стає непереможною», — сказав Володимир Джабаров, заступник голови комітету із закордонних справ у верхній палаті парламенту Росії.

Хоча деякі аналітики вважають, що випробування могли бути заплановані задовго до політичних подій, факт залишається фактом: Росія використовує ядерну риторику, щоб змусити Захід «прийняти аргументи Росії».

Навіть якщо ця зброя не змінює стратегічний баланс, зазначає видання, її нові «загрозливі» конструкції змушують Вашингтон реагувати.

Трамп, схоже, цей сигнал зрозумів. Після заяв Путіна він написав у соціальних мережах, що Сполучені Штати відновлять випробування ядерної зброї «на рівній основі». Цей коментар викликав хвилю припущень про те, чи Вашингтон здійснить свій перший вибух ядерного боєзаряду з 1992 року. Однак слід пам’ятати, що Москва тестувала лише носії ядерної зброї (ракети та дрони), що доставляють боєголовку, а не вибух самих ядерних боєголовок.

Нагадаємо, Путін знову лякає Захід ядерною зброєю, але на думку капітана 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, це навряд чи є реальною загрозою. Повідомлення про російський ядерний об’єкт — це радше спроба психологічного впливу та залякування.