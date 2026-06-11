Єдиний представник ЄС для переговорів із Росією: Мелоні виступила з гучною ініціативою

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Голова уряду Італії Джорджа Мелоні виступила на підтримку ідеї призначити єдиного представника від ЄС для переговорів з РФ щодо закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє La Stampa.

«ЄС має визначити авторитетну фігуру для переговорів щодо України», — сказала Мелоні. Про це вона заявила напередодні майбутнього засідання Європейської ради, яке відбудеться 18–19 червня.

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Водночас вона наголосила, що підтримка України та посилення тиску на РФ залишаються єдиним шляхом примусити Кремль сісти за стіл переговорів.

«Наша позиція не змінюється. На нашу думку, підтримка Києва та збереження тиску на Москву й сьогодні є єдиним реальним способом створити умови, які змусять розпочати серйозний переговорний процес. Саме тому ми підтримуємо 20-й пакет європейських санкцій, адже доки РФ відмовлятиметься від припинення вогню і початку реальних переговорів, необхідно підтримувати високий політичний та економічний тиск», — заявила Мелоні.

Окрім того, голова уряду Італії прокоментувала питання приєднання України до ЄС.

«Ми розглядаємо європейське майбутнє України як важливий елемент континентальної безпеки. Україна повинна продовжувати свій шлях реформ та зміцнювати верховенство права. Процес вступу має тривати з повагою до принципу заслуг і рівного ставлення серед країн-кандидатів», — заявила вона.

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Нагадаємо, європейські лідери хочуть спробувати переконати президента Дональда Трампа на саміті «Великої сімки» у Франції підтримати плани щодо просування нових мирних переговорів між Росією та Україною.

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