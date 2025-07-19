Єдиний у світі повний скелет динозавра продали на аукціоні: ціна просто шокує

Покупець придбав рідкісний вид динозавра / © Getty Images

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Скам’янілий скелет цератозавра пішов з молотка на аукціоні Sotheby’s за колосальні $30,5 млн за стартової ціни від $4 млн до $6 млн.

Про це пише The New York Times.

Ціна на динозавра зробила його третьою за вартістю скам’янілістю, проданою на аукціоні. Рекордну суму було встановлено торік, коли Sotheby’s продав стегозавра «Апекс» мільярдеру Кеннету Гріффіну, засновнику хедж-фонду, за $44,6 млн. 2020 року скелет тиранозавра рекса «Стен» було продано на Christie’s за 31,8 мільйона доларів.

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За словами Касссандри Гаттон, заступниці очільника та керівника відділу науки та природничої історії Sotheby’s, торги за унікальний лот тривали шість хвилин. У них брали участь шість учасників, які змагалися в залі, онлайн і телефоном.

Остаточна ціна перевищила мінімальну оцінку в сім разів, перш ніж її продали клієнту. Sotheby’s поки не розкриває ім’я переможця торгів.

«Найделікатніші частини, — кажуть у Sotheby’s, — добре збереглися, зокрема його унікальний та характерний носовий ріг, видовжені зуби та ряд кісткового панцира, що тягнеться вздовж спини та хвоста».

Нагадаємо, у Швейцарії за $6,1 мільйона продали скелет тиранозавра під назвою «Трініті». Він складається з кісток трьох різних динозаврів віком від 65 до 67 мільйонів років.

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