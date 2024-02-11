Єгипет погрожує Ізраїлю призупинити мирну угоду і назвав вимогу

Єгипет погрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, у разі якщо ЦАХАЛ увійде до густонаселеного прикордонного міста Рафах.

Про це пише Associated Press.

Після того, як більше половини населення Сектора Газа втекли до Рафаха, вони розмістилися у наметових таборах, а також притулках під управлінням ООН поблизу кордону.

Єгипет, зі свого боку, побоюється масового напливу сотень тисяч біженців.

"Тим часом гуманітарні організації також попереджають про те, що наступ на Рафах може погіршити й без того катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі", - йдеться у повідомленні.

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Неназваний представник бойовиків сказав, що вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва США, Єгипту і Катару, які спрямовані на припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників.

"Але наступ спричинив значні руйнування, особливо на півночі Гази, а в центральній частині Гази і південному місті Хан-Юніс досі тривають запеклі бої. Наземна операція в Рафаху також може призвести до закриття контрольно-пропускного пункту, відрізавши один з єдиних шляхів доставки вкрай необхідних продуктів харчування і медикаментів", - пояснює видання.

Окремі посадовці, які говорили на умовах анонімності, підтвердили погрози Єгипту.

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