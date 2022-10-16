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Єгипет слідом за Китаєм закликав своїх громадян "якомога швидше" виїхати з України - ЗМІ

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Єгипет слідом за Китаєм закликав своїх громадян "якомога швидше" виїхати з України - ЗМІ

Ілюстрація / Фото: УНІАН

Громадяни Єгипту, які залишиться в Україні мають уточнити свої дані в посольстві. 

Посольство Єгипту в Києві, як і МЗС Китаю, закликало своїх громадян покинути Україну "якомога швидше".

Про це пише видання Egypt Today.

За даними ЗМІ, посольство закликало членів єгипетської громади залишати Україну доступними наземними маршрутами до сусідніх країн. Громадянам радять виявляти "максимальну обережність під час від’їзду та не перебувати в небезпечних зонах або поблизу них".

Усім, хто вирішить залишитися в Україні, дипломати радять уточнити свої дані в посольстві. Так вони зможуть отримувати інформацію про розвиток ситуації в Україні.

Посольство не уточнює, чому саме зараз закликають своїх громадян покинути Україну. Але зауважимо, що Єгипет, хоч і засудив вторгнення Росії в Україну, але не відмовився від приймання туристів з РФ.

Наголосимо, що попри масовані ракетні обстріли РФ посольство США не планує евакуацію з Києва. Посольства країн ЄС теж працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю 15 жовтня вкотре звернулося до своїх громадян, які перебувають в Україні, із закликом негайно виїхати з країни через "серйозну безпекову ситуацію".

Зазначається, що українське посольство Китаю надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає евакуацією. Також китайців наполегливо просять не відкладати виїзд із країни.

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Дата публікації
Перегляди
2947
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