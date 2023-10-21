Єгипет відкрив пропускний пункт для евакуації іноземців із Сектора Гази – США

Посольство США заявило про відкриття КПП "Рафах" між Газою і Єгиптом.
Між Сектором Гази і Єгиптом у суботу, 21 жовтня, запрацював пропускний пункт "Рафах", через який іноземці зможуть евакуюватися до Єгипту.
Про це заявило посольство США в Ізраїлі.
У посольстві наголосили, що ситуація залишається "динамічною та змінною", а середовище безпеки – "непередбачуваним". Там також зазначили, що не знають, як довго кордон залишатиметься відкритим для виїзду з Гази іноземних громадян.
"Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішувати рухатися до кордону або намагатися його перетнути", – додали у посольстві.
Американські дипломати очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття.
Нагадаємо, Білий дім спростував нібито слова Байдена, що Ізраїль має відкласти наступ у Секторі Гази.
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