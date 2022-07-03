Єгипет закрив пляжі Червоного моря після загибелі жінки від нападу акули

Єгипет закрив пляжі Червоного моря після загибелі жінки від нападу акули

Вже дві жінки зазнали нападу акули та загинули.

Губернаторство Червоного моря Єгипту видало наказ закрити кілька пляжів після того, як 68-річна австрійка загинула під час нападу акули біля узбережжя Сахль Хашиш.

Як повідомило видання The Sun Daily із посиланням на джерело в Управлінні охорони здоров'я Червоного моря, жертву привезли до місцевої приватної лікарні одразу після нападу.

Губернатор Амр Ханафі наказав закрити всі пляжі в цьому районі на три дні.

"Жінку намагалися реанімувати, але вона померла через недостатність кровообігу, тобто різке падіння артеріального тиску внаслідок травм і втрати крові", - зазначили в управлінні.

За останній тиждень у районі Сахль Хашиш на південь від Хургади вже дві жінки зазнали нападу акули та загинули.

Про напади акул у курортному місті на узбережжі Червоного моря Єгипту повідомило Міністерство довкілля країни.

Спеціальна група працює над "виявленням наукових причин і обставин нападу" і визначенням "причин поведінки акули, що призвело до трагедії".

Червоне море є популярним туристичним напрямком, де акули поширені, але рідко нападають на людей, які плавають у дозволених межах.

Однак, у 2018 році біля пляжів Червоного моря акула вбила чеського туриста.

У 2015 році під час подібного нападу загинув німецький турист.

У 2010 році відбулася серія з п’яти нападів за п’ять днів надзвичайно близько до берега туристичної точки Шарм-ель-Шейха. Тоді загинув турист з Німеччини, а також було поранено чотирьох інших іноземних туристів.

Нагадаємо, на Північному острові Нової Зеландії акула напала на 19-річну дівчину. Потерпіла отримала травми, несумісні із життям, і вона померла на місці.

Читайте також: