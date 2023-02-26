Єгипетська гробниця виявилася фальшивкою: аферисти розробили блискучий план ошуканства і втекли

Злочинці сфабрикували гробницю як частину своєї змови з метою ошуканства торговців старожитностями.

Прокуратура Єгипту видала ордер на арешт групи злочинців, які розробили геніальну схему обману торговців старожитностями.

Про це пише Ancient Origins.

Правоохоронці спробували допитати підозрілу групу чоловіків у пікапі 15 лютого. Зухвалих шахраїв спіймали на гарячому на схилі пагорба в пустельній місцевості неподалік від історичного міста Ель-Хібе. Але банда підозрюваних здійснила втечу і встигла втекти до того, як їх вдалося спіймати.

Ель-Хібе зміцнене додатковими укріпленнями, збудованими воєначальниками та жерцями Амона, а фараон Шешонк I побудував у місті храм, присвячений богу Амону. Саме тут злочинці створили фальшиву гробницю, щоб ввести в оману торговців артефактами.

Поліція оглянула фальшиву єгипетську гробницю в Ель-Хібе, розглядаючи її як місце злочину. Всередині вони знайшли кілька статуй античного вигляду, розкиданих навколо ями глибиною 2 метри, закритої металевими воротами на болтах. Подальше дослідження виявило три кімнати з додатковими статуями.

Археологи з Міністерства туризму і старожитностей обстежили місце і дійшли висновку, що статуї та написи в трьох камерах фальшивої єгипетської гробниці були сучасними творіннями, а не старожитностями. Слідство вважає, що підозрювані сфабрикували гробницю як частину своєї змови з метою ошуканства торговців старожитностями.

Нагадаємо, у Єгипті археологи змогли знайти залишки стародавнього храму. Святиню виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараіні. Це місце також відоме як "пагорб фараонів".

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