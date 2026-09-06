Відому телеведучу засудили до страти: що відомо про справу

Тюрма, смертна кара / © Associated Press

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У Єгипті суд засудив відому телеведучу Сару Халіфу та ще 11 людей до смертної кари. Вона фігурує у справі про виготовлення та незаконний обіг наркотиків.

Про це повідомляють місцеві державні ЗМІ, пише The Guardian.

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Телеведуча, засуджена до смертної кари

Що відомо про справу

39-річна Сара Халіфа відома як ведуча програми Mission Impossible, присвяченої питанням безпеки та злочинності.

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За даними газети Al-Ahram, суд Каїра визнав Халіфу та інших фігурантів винними у створенні організованого злочинного угруповання, яке займалося придбанням речовин для виготовлення наркотиків із метою їхнього подальшого збуту. Також їм інкримінували незаконне зберігання та носіння вогнепальної зброї й боєприпасів.

Суд засудив Халіфу та ще 11 обвинувачених до смертної кари через повішення.

Перед оголошенням вироку суд звернувся до Великого муфтія Єгипту для отримання релігійного висновку. Така процедура передбачена єгипетським законодавством у справах, де може бути призначена смертна кара. Водночас вирок ще може бути оскаржений.

За даними державного видання Akhbar el-Yom, йдеться також про звинувачення у виробництві синтетичних наркотиків із метою збуту. Сировину для їх виготовлення, за версією слідства, імпортували з-за кордону.

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Під час операції правоохоронці вилучили понад 750 кг наркотиків та сировини для їхнього виробництва. Крім того, виявили дві квартири, які, за даними слідства, використовувалися як лабораторії, а також незареєстровану зброю та боєприпаси.

Окремо Халіфу та кількох інших фігурантів засудили до п’яти років ув’язнення у справі про викрадення та напад на молодого чоловіка.

У Єгипті смертна кара передбачена, зокрема, за умисне вбивство, тероризм, деякі сексуальні злочини та торгівлю наркотиками.

За даними Єгипетської комісії з прав і свобод, протягом 2025 року в країні було винесено 541 смертний вирок.

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Раніше експрезидента Сирії Башара Асада та його соратника Атефа Наджиба заочно засудили до смертної кари у Дамаску. Асада визнали винним в умисному вбивстві, а Наджиба — у катуваннях та умисному вбивстві. Суд пов’язав вирок зі злочинами, скоєними під час придушення протестів у провінції Дераа 2011 року, і кваліфікував їх як злочини проти людяності. Асад перебуває в Росії — після падіння його режиму наприкінці 2024 року він утік до Москви. Нова сирійська влада вже вимагала від Росії видати Асада, однак Москва його не передала. Тому вирок наразі має заочний характер, а його виконання залежить від того, чи буде Асад переданий Сирії.

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