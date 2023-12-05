Єменські хусити атакують кораблі у Червоному морі – союзники Ірану загрожують судноплавству

Хуситський режим має всебічну підтримку з боку Ірану, тоді як міжнародно визнаний уряд спирається на підтримку Саудівської Аравії.

Єменські хусити посилили свою роль у конфлікті на Близькому Сході, атакуючи судна в південній частині Червоного моря які, як вони заявляють, спрямовані на підтримку палестинців, коли Ізраїль і ХАМАС ведуть війну.

Про це пише Reuters.

Підтримувані Іраном хусити контролюють північ Ємену і його узбережжя Червоного моря. Від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом хусити намагаються атакувати Ізраїль ракетами та безпілотниками.

Гасло хуситів: "Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу".

У неділю, 3 грудня, в Червоному морі американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу. Пізніше бойовики-хусити в Ємені заявили про напади на два кораблі, які, на їхню думку, були пов'язаними з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю були корабель ВМС США.

За даними Центрального командування США, американський есмінець відповів на сигнали лиха та надав допомогу після запуску ракет і безпілотників з території, контрольованої хуситами.

Збройні сили США заявили, що у них є всі підстави вважати, що атаки на комерційні судна були "повністю дозволені" Іраном.

Історичний аспект

Хусити (їх ще називають Хусі чи Ансар Аллах) – воєнізована структура шиїтів-зейдитів, яке вже близько 30 років діє на території Ємену. Група названа на честь її засновника і колишнього керівника Хусейна аль-Хуси, якого вбили єменські армійці у вересні 2004 року.

Хусити діють на території північного Ємену, на кордоні з Саудівською Аравією, з якою також воюють, оскільки ті ще раніше захопили частину єменської території, є союзниками США та виступають за офіційний уряд Ємену.

Хусити прагнуть відновити теократичну державу, яка діяла і в Ємені до 1962 року. Для цього вони використовують всі можливі методи, зокрема і терористичні.

Крім народної підтримки з боку шиїтів (що складають 30-40% населення країни), хусити мають військову і фінансову підтримку від Ірану. Вони нагадують угруповання Хезболла, яке діє на території Лівану і також сформувало "державу в державі". У хуситів і Хезболли однакові вороги – Ізраїль та США, і такі ж союзники – ХАМАС, Іран, Росія.

Військовий речник хуситів 31 жовтня 2023 року заявив, що угруповання має "велику кількість" балістичних ракет і безпілотників для ударів по Ізраїлю.

Група створила величезний арсенал, який вона продемонструвала на публічному параді у вересні, демонструючи непокору після майже десятиліття війни.

За словами експертів, ракети хуситів Tofan, Borkan і Quds створені за зразком іранської зброї. Вони можуть вражати цілі на відстані до 2000 км.

Під час війни в Ємені хусити десятки разів запускали ці ракети по Саудівській Аравії. У вересні хусити вперше показали зенітні ракети Barq-2, морські ракети, винищувач Міг-29 і гелікоптери.

У своїх операціях проти суден у Червоному морі хусити також використовували швидкохідні човни, оснащені кулеметами.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії звинувачує Іран в озброєнні, навчанні та фінансуванні хуситів. Хусити ж заперечують це і кажуть, що розробляють власну зброю.

Нагадаємо, президент Ірану летить до Москви на зустріч із Путіним.

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