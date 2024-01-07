Єменські хусити намагались атакувати торгове судно у Червоному морі

Хусити обіцяють атакувати судна, поки Ізраїль не завершить операцію у Секторі Гази.

У суботу, 6 січня, за сто кілометрів від єменського міста Мокка шість невеликих суден наблизилися до торгового корабля в Червоному морі.

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Про це повідомила британська організація з морських торговельних операцій (UKMTO), інформує Reuters.

"Судно та екіпаж перебувають у безпеці", – зазначає UKMTO в повідомленні щодо цього інциденту.

У повідомленні вказується, що єменські хусити обіцяють продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить конфлікт у Газі. Зокрема вони обіцяли атакувати американські військові кораблі, якщо мішенню стане сама група бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони Британії попередили про можливість авіаударів по хуситах, якщо їхні атаки по вантажних суднах в Червоному морі, які рухаються до ізраїльських портів, не припиняться.

Крім того, ми раніше інформували, що єменські хусити посилили атаки у Червоному морі і завдали ракетного удару по танкеру.

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