Єменські хусити посилили атаки у Червоному морі і завдали ракетного удару по танкеру – ВМС США

Єменські хусити атакували крилатою ракетою наземного базування комерційний танкер Strinda у Червоному морі. Внаслідок удару на судні сталася пожежа, є серйозні пошкодження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американських військових.

Атака на танкер відбулася приблизно за 111 км на північ від протоки Баб-ель-Мандебської, близько 23:00 за Київським часом вчора, 11 грудня.

Поряд із пошкодженим танкером перебував есмінець ВМС США USS Mason, який і надавав допомогу екіпажу.

"Кораблів США поблизу не було під час атаки, але USS MASON (есмінець ВМС США) відповів на виклик M/T STRINDA і наразі надає допомогу", – заявили в Центральному командуванні збройних сил США.

Після ракетного удару судно не втратило хід і рухалося протягом кількох годин після нападу.

Танкер під норвезьким прапором належить компанії Mowinckel Chemical Tankers із Норвегії. Повідомляється, що судно везло олію та біопаливо з Малайзії до Венеції.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Хусити, які є союзниками Ірану, втрутилися в конфлікт Ізраїлю та ХАМАСу після нападу бойовиків 7 жовтня. Єменські хусити атакують судна в Червоному морі і завдають ударів безпілотниками і ракетами по території Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі кораблі, які прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

У жовтні військовий корабель ВМС США, який діяв на Близькому Сході, обстріляли біля узбережжя Ємену. Вважають, що 2-3 ракети були випущені бойовиками-хуситами, яких підтримує Іран.

Днями Франція заявила, що один з її військових кораблів у Червоному морі атакували безпілотники. Міністерство оборони Франції не уточнило, хто саме обстріляв судно, але вказало, що дрони прилетіли з боку Ємену. Обидва дрони були перехоплені та збиті.

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