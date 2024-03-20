Єменські хусити ракетами атакували у Червоному морі грецький танкер - Reuters

Танкер, який атакували хусити, прямує до Сінгапуру з Саудівської Аравії.

Єменські хусити заявили, що вони атакували морською ракетою паливний танкер "MADO" в Червоному морі, а ізраїльський порт і курортний регіон Ейлат - крилатими ракетами.

Про це заявив у вівторок, 19 березня, військовий речник групи хуситів Ях’я Сареа, повідомляє Reuters.

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Як свідчать морські трекери, "MADO" - це танкер зі скрапленим нафтовим газом під прапором Маршаллових Островів, який прямує до Сінгапуру з Саудівської Аравії. Хусити назвали його американським, але база даних Equasis вказує, що він належить Naftomar Shipping & Trading Co Ltd з Греції.

"Починаючи з середини листопада бойовики хуситів, які приєдналися до Ірану, неодноразово запускали безпілотники та ракети по міжнародних комерційних судах у регіоні Червоного моря, заявляючи, що вони діють на знак солідарності з палестинцями проти "військового нападу" Ізраїлю на Газу", - нагадали в інформаційному агентстві.

Як повідомляли раніше, на початку березня через атаку хуситів у Червоному морі вперше затонув корабель.

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