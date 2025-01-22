Єменські хусити звільнили екіпаж судна "Galaxy Leader": серед членів команди – українці

Підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити звільнили моряків судна "Galaxy Leader", серед яких є українці. Судно вони захопили у Червоному морі в листопаді 2023 року.

Про це пише AP.

Зазначається, що єменські хусити звільнили екіпаж Galaxy Leader після того, як вони понад рік тому захопили судно під прапором Багамських островів біля єменського узбережжя Червоного моря.

Повстанці заявили, що звільнили моряків після посередництва Оману, який довгий час був посередником з хуситами. Оман не відразу підтвердив звільнення, хоча реактивний літак Королівських ВПС Оману здійснив рейс до Ємену в середу та злетів знову приблизно через годину після оголошення хуситів.

Хусити також повідомили, що ХАМАС окремо попросив їх звільнити екіпаж корабля з 25 осіб, серед яких були моряки з Філіппін, Болгарії, Румунії, України та Мексики.

"Цей крок є підтримкою угоди про припинення вогню в Газі", – йдеться в заяві хуситів

"Цей жест хуситів може бути заходом доброї волі щодо нової адміністрації Трампа, який потенційно має на меті відстрочити визнання їх іноземною терористичною організацією", — сказав єменський експерт Мохаммед аль-Баша

Коментарів МЗС України щодо звільнення українських моряків та їхньої кількості поки не було.

Нагадаємо, хусити захопили судно Galaxy Leader 19 листопада 2023 року у Червоному морі.

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