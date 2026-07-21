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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Єменські хусити оголосили про початок блокади Саудівської Аравії

Такі дії вони пояснили відповіддю на атаки та блокаду з боку Ер-Ріяда.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Єменські хусити

Єменські хусити / © Getty Images

Єменські хусити заявили про початок блокади Саудівської Аравії та оголосили загальну мобілізацію на підконтрольних територіях.

Про це заявив військовий речник єменських хуситів Ях’я Сарі, повідомляє Reuters.

У своїй заяві Сарі назвав Саудівську Аравію «злочинною державою» та заявив, що хусити керуються принципом «око за око». За його словами, блокада набирає чинності негайно після оприлюднення заяви.

Представник угруповання також наголосив, що ці дії є відповіддю на саудівську блокаду та атаки на території, які перебувають під контролем хуситів.

Крім того, хусити оголосили загальну мобілізацію на підконтрольних їм територіях.

Ескалація відбулася на тлі відновлення бойових дій між США та Іраном. Хусити є союзниками Тегерана та користуються його підтримкою.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія закликає США згорнути ескалацію проти Ірану через побоювання блокади Червоного моря.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп опинився у скрутному становищі у протистоянні з Іраном, де контроль над Ормузькою протокою став головним важелем впливу Тегерана.

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Дата публікації
Кількість переглядів
239
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