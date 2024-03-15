Єпископ мормонської церкви зґвалтував доньку: "Заплатили, щоб я мовчала"

У США опальний мормонський єпископ нібито зґвалтував власну неповнолітню доньку, а потім домовився про виплату їй 300 000 доларів, щоб вона нікому не розповідала.

Про це пише Daily Star.

64-річний Джон Гудріч був звинувачений у сексуальному насильстві над дітьми після того, як протягом двох місяців переховувався від правоохоронних органів. Згідно із судовими матеріалами, передбачуваний напад стався, коли він супроводжував доньку Челсі Гудріч під час шкільної поїздки у Вірджинії, США.

Стоматолог зі штату Айдахо здався поліції у Вільямсбурзі у вівторок, 12 березня. Тепер йому загрожують чотири звинувачення у зґвалтуванні із застосуванням сили, погрози або залякування, насильницькій содомії та два звинувачення у сексуальному побитті дитини батьком за обтяжувальних обставин.

Джон Гудріч / Фото: Facebook

Челсі, якій зараз 38 років, сказала: "Я сподіваюся, що ця справа нарешті принесе справедливість за сексуальне насильство наді мною в дитинстві".

Звинувачення були висунуті після того, як Гудріч зробила ці заяви, що спричинило розслідування AP, яке показало, як мормонська церква використовувала стратегію управління ризиками, щоб тримати випадки сексуального насильства над дітьми в таємниці.

"Я вдячна, що в штаті Вірджинія до одного випадку сексуального насильства над дитиною ставляться серйозніше, ніж в Айдахо до багаторічних повторюваних нападів", - продовжила Гудріч.

Челсі вперше розмовляла з поліцією 2016 року, коли справу було закрито через відмову свідка – єпископа, якому Гудріч зізналася у зґвалтуванні – давати свідчення. Єпископ Майкл Міллер сказав, що "привілей для духовенства, яке кається" означає, що церковні лідери в Айдахо не зобов'язані повідомляти про випадки сексуального насильства над дітьми, якщо вони дізналися про це під час духовної сповіді.

Деталі сповіді не були оприлюднені. Однак пізніше Гудріч була відлучена церквою від причастя.

Челсі Гудріч / Фото: Facebook

Челсі та її матір звернулися за допомогою до прокурора штату Юта Пола Раттінга, ще одного представника церкви, у пошуках допомоги. Але розслідування AP виявило, що Раттінг очолював відділ управління ризиками церкви, який працює над захистом членів церкви від позовів про сексуальне насильство і подібних позовів.

Розслідування також виявило, що Риттінг запропонував дівчині та її матері 300 000 доларів в обмін на угоду про конфіденційність, згідно з якою вони також повинні були знищити записи, зроблені за його згодою. Подібні записи були зроблені членом церкви, який виступав в якості адвоката пані Гудріч.

Церква також використовувала так звану лінію допомоги жертвам сексуального насильства, на яку єпископ Джон Гудріч зателефонував після своєї сповіді. Хоча цей номер був створений для того, щоб єпископи могли повідомляти про сексуальні злочини проти дітей, "гаряча лінія" часто передає повідомлення до церковної юридичної фірми, а не допомагає жертвам отримати підтримку.

Єпископ був звинувачений 2016 року. Після цього інша жінка заявила, що він накачав її наркотиками і зґвалтував після того, як вона спробувала розірвати їхні стосунки. 53-річна жінка стверджувала, що Гудріч дав їй препарат, який використовується в його роботі стоматологом для заспокоєння пацієнтів.

Поки тривало розслідування, Гудріч телефонував жінці щонайменше чотири рази. Вона записала розмови, під час яких чоловік просив її збрехати поліції, визнавши, що він дав їй наркотик.

"Це було до біса весело, але це було неправильно", - сказав він в одній із записаних розмов. "Просто з принципу це було неправильно, і я дуже злий на себе".

У цій справі Гудріч зізнався у розповсюдженні контрольованої речовини і уникнув звинувачень у сексуальних злочинах. Він був засуджений до 90 днів ув'язнення і трьох років випробувального терміну.

Розгляд справи триває.

Нагадаємо, раніше вціліла жертва збоченої секти "Діти Бога" розповіла про масові оргії та педофілію. Вважається, що близько 15 000 людей були "Дітьми Божими" під час розквіту культу, який мав вплив по всьому світу і заманював людей під виглядом любові та Ісуса.

Читайте також: