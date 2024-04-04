Єпископ сміявся до сліз під час великодньої служби: що його так розвеселило (відео)

Німецький римо-католицький єпископ Стефан Остер із Пассау поновив давню традицію “великоднього жарту” під час проповіді у Світлий понеділок. Так, цьогоріч у нього стався справжній напад сміху.

Про це пише видання Bild.

Уже кілька років під час служби на Великдень Стефан Остер розповідає жарти. Цього року анекдот був про те, що в 1920-х мешканка великого міста перед турпоїздкою поцікавилася в селян, чи є в селі WC (туалет зі змивом). Бургомістр не знав, що це, і порадився зі священиком. Той вирішив, що WC — це Wald-Capellchen, “лісова капличка”. Читаючи їхню відповідь дівчині, єпископ не зміг стримати сміху:

“Шановна благочестива дівчина. Сердечне спасибі за Ваш запит, на який ми з радістю відповідаємо, що в нашому селі для Вас є все необхідне. Звичайно, в нашому селі також є і WC. Йому вже понад 300 років. WC вдало розташований посеред лісу, до нього всього 15 хвилин пішки. Там близько 30 місць. Він відкритий для Вас увесь день. Найчастіше люди відвідують наш WC поодинці. Але у святкові та святі дні збираються там разом заради благочестивих діянь, для яких WC і побудований. Це відбувається під мудрим керівництвом священника. З особливих приводів у нашому WC також звучить музика. Цим завідує капелан. До таких служб він готує спеціальні аркуші паперу”.

Нагадаємо, Ватикан готується оприлюднити документ, що розглядає питання гендерної теорії та сурогатного материнства. У вівторок, 2 квітня, Святий Престол оголосив, що 8 квітня відбудеться пресконференція, на якій буде представлено документ під назвою Dignitas infinita, що латиною означає “безмежна гідність”.

Читайте провідні новини дня: