Єпископа поранили у прямому ефірі: у Сіднеї стався другий теракт із ножем за кілька днів

У Сіднеї 15 квітня юнак напав із ножем на єпископа ассирійської церкви просто під час служби у храмі. Нападника взяли під варту і справа розслідується як теракт.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ввечері 15 квітня до ассирійської церкви в передмісті Сіднея викликали поліцію у зв’язку з нападом молодого хлопця на єпископа Мар Марі Еммануїла. На місці правоохоронці знайшли 53-річного чоловіка з рваними ранами голови. Ще один 39-річний чоловік отримав рвані рани та поранення плеча після спроби втрутитися. Нападника затримали в будівлі представники громадськості.

Церква Христа Доброго Пастиря заявила 16 квітня, що нападник підійшов до єпископа біля кафедри, коли той виголошував вечірню проповідь. Зловмисник накинувся на священнослужителя із захованим ножем, завдавши йому ударів по голові та тілу.

Поранення під час нападу отримав і парафіяльний священник Ісаак Ройель. Напад транслювався у прямому ефірі служби на його сторінці у Facebook та на YouTube.

На відео, поширеному в соціальних мережах, видно, як людина в темному одязі наближається до єпископа, а потім кілька разів атакує його гострим предметом. Водночас цей ролик не був перевірений ні поліцією, ні журналістами.

У поліції повідомили, що єпископ і священник перенесли операції, і що їм "пощастило залишитися живими".

Правоохоронці розслідують ножове поранення єпископа під час церковної служби, що транслювалося в прямому ефірі, як потенційний терористичний акт. Щодо 16-річного нападника, то зараз він перебуває під вартою.

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Одразу після інциденту біля церкви Христа Доброго Пастиря зібрався великий натовп. Дехто з присутніх влаштував сутички з поліцією, кидаючи цеглу та інші предмети. Кількох поліцейських було поранено, а їхні машини пошкоджено.

Прем'єр-міністр Нового Південного Вельсу Кріс Міннс заявив, що інцидент 15 квітня викликав тривогу, оскільки стався лише через кілька днів після поранення ножем на перехресті Бонді. Міннс сказав, що жителі міста "на межі". Він закликав до спокою і виступав проти будь-якої відповіді "око за око" на останній напад, який, за словами поліції, був релігійно мотивованим.

Щодо єпископа, то про Мар Марі Еммануїла відомо, що він зібрав велику кількість прихильників в Інтернеті за свої вірусні проповіді, вихваляючи "традиційні" цінності та висловлюючи думку про глобальну політику і релігії. Під час пандемії коронавірусу він проповідував проти локдаунів і вакцинації.

Початкове поліцейське розслідування вказує на те, що напад був спричинений "релігійно мотивованим екстремізмом". За даними поліції, підліток зробив єпископу зауваження, коли той підійшов, "щодо релігії".

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що в Сіднеї чоловік влаштував різанину в торговельному центрі. Внаслідок нападу постраждали семеро дорослих та дитина, ще шість відвідувачів загинули.

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