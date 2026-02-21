Єпископа звинуватили у тривалому сексуальному насильстві над чоловіком

Священник. Ілюстративне зображення / © Pexels

У Великій Британії поліція затримала 68-річного єпископа Стівена Конвея, якого підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над чоловіком.

Про це повідомляє Daily Mail.

У п’ятницю, 20 лютого, єпархія Лінкольна підтвердила, що єпископа було відсторонено від служіння на час розслідування, яке стосується тверджень про сексуальне насильство над чоловіком у період з 2018 по 2025 рік.

У поліції повідомили, що затриманого священнослужителя уже звільнили з-під варти під умовну заставу.

Відомо, що затримання єпископа сталося після скарги, яку було подано до Національної команди захисту (NST) Церкви Англії наприкінці січня.

Цей орган відповідає за ведення складних справ про захист, які стосуються кількох єпархій та когось із вищого духовенства, зокрема єпископів чи деканів.

Конвей був призначений єпископом Лінкольна 2023 року, а раніше він обіймав посади єпископа Рамсбері у Вілтширі та єпископа Ілі у Кембриджширі.

Він є членом Палати лордів від 2014 року, займаючи одне із 26 місць у верхній палаті парламенту, які зарезервовані для архієпископів та єпископів.

