Єрмак заявив про загрозу появи військових КНДР на кордоні з країнами НАТО

Тіньовий флот, який здійснює диверсії проти кабелів, що з'єднують країни НАТО, може бути не єдиною гібридною загрозою від РФ для цих країн.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Коли ми говоримо - про що мають думати країни Європи, держави НАТО, то варто розглядати ризики появи гібридних загроз на кордонах... Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових КНДР, або ж іранських проксі - це цілком реально, якщо не зупинити Росію зараз", - написав Єрмак.

Він наголосив, що військові з КНДР уже воюють на території Європи, про що раніше навряд чи хтось міг подумати.

"Безкарність породжує вседозволеність. Саме зараз той момент, який вимагає сильних рішень і сильних дій", - додав він.

Нагадаємо:

У НАТО заявили, що посилять свою військову присутність у Балтійському морі після того, як між Естонією та Фінляндією було перерізано підводні лінії електропередач й інтернет-кабелі. Фінляндія затримала нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії.

Читайте також: