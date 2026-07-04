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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Єрмолаєв вийшов із коми після замаху в Монако — Nice-Matin

Стан українського бізнесмена, який постраждав від вибуху, значно покращився.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв / © forbes.com

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав унаслідок замаху із застосуванням вибухового пристрою в Монако, вийшов із коми та перебуває у значно кращому стані.

Про це повідомляє французьке видання Nice-Matin.

За даними журналістів, Єрмолаєв продовжує лікування в лікарні Марселя, а лікарі фіксують позитивну динаміку його одужання. Раніше бізнесмен дістав важкі поранення внаслідок вибуху, що стався 29 червня біля житлового будинку в князівстві.

Також унаслідок інциденту постраждала 13-річна дитина. Її терміново доставили до дитячої лікарні Ленваль у Ніцці, однак, за інформацією французьких медіа, загрози її життю немає.

Найважчих травм зазнала супутниця бізнесмена Ганна Насобіна. Вона перебуває в лікарні Пастера в Ніцці після кількох складних операцій, зокрема ампутації кінцівок. Прокуратура Монако повідомляє, що її стан досі залишається критичним, а життя — під загрозою.

Вибух у Монако — що відомо про виконавицю

Правоохоронні органи Монако розпочали міжнародний розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської, яку підозрюють в організації замаху на вбивство із застосуванням вибухового пристрою та участі у злочинній групі.

Як повідомляє Nice-Matin, ім’я підозрюваної з’явилося у «червоному сповіщенні» Інтерполу. Слідство вважає, що вона діяла не самостійно, а мала спільників.

За словами заступника генерального прокурора Монако Моргана Реймона, після вибуху жінка пішки дісталася комуни Босолей, де залишила автомобіль, після чого через Італію виїхала до Німеччини — останнього відомого місця свого проживання.

У четвер німецька поліція провела обшук у її помешканні, однак затримати підозрювану не вдалося. Водночас правоохоронці вилучили матеріали, які передадуть слідчим органам Монако.

За даними розслідування, вибуховий пристрій був залишений біля входу до будинку та приведений у дію дистанційно о 20:58 саме в момент, коли Єрмолаєв і його супутники поверталися з вечері.

Камери відеоспостереження зафіксували людину в чорному капелюсі-бобі, яку спочатку вважали чоловіком. Однак подальший аналіз записів і свідчень очевидців привів слідчих до версії, що підозрювана могла навмисно маскуватися під чоловіка для підготовки та здійснення атаки.

Замах на Єрмолаєва — хто постраждав

Нагадаємо, ввечері 29 червня у Монако біля житлового будинку підірвали дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва. Поранення дістав він сам, жінка віком від 50 до 60 років і 13-річний підліток. Спочатку медіа писали, що це його дружина та син.

Згодом стало відомо, що під час замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в момент вибуху з ним перебувала не його дружина Анна, а інша жінка. За даними іноземних ЗМІ, це була коханка мільярдера — 46-річна Ганна Насобіна.

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Кількість переглядів
551
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