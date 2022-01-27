Єрусалим накрила потужна хуртовина: у школах зупинили навчання

Сніжить уже три дні.

В Єрусалимі уперше за десять років пронеслася потужна хуртовина.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 січня.

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Снігопади не припиняються вже три дні. Негода накоїла чималого лиха. Без світла через снігопад залишилися десятки тисяч людей. На головних дорогах паралізувало рух транспорту, снігоочисна техніка не може впоратися з такою навалою снігу. Навчання у школах довелося призупинити.

Тим часом місцеві мешканці так зраділи зимі, що масово побігли на вулиці робити фото.

У Єрусалимі вже 3 дні вирує хуртовина – десятки тисяч людей лишилися без світла | Новини світу

Як повідомлялося, грецькі Афіни напередодні накрила снігова буря "Ельпіда", а тому вівторок, 25 січня, в місті оголосили вихідним днем. Негода призвела до копапсу на дорогах. Сотні автомобілів зупинилися на афінських вулицях через сніг. У столиці Греції тимчасово припинилося залізничне і автобусне сполучення. Національний перевізник Aegean Airlines скасував у понеділок усі рейси. Авіасплучення планують відновити у середу, 26 січня.

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