Єрусалим накрила потужна хуртовина: у школах зупинили навчання

Сніжить уже три дні.
В Єрусалимі уперше за десять років пронеслася потужна хуртовина.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 січня.
Снігопади не припиняються вже три дні. Негода накоїла чималого лиха. Без світла через снігопад залишилися десятки тисяч людей. На головних дорогах паралізувало рух транспорту, снігоочисна техніка не може впоратися з такою навалою снігу. Навчання у школах довелося призупинити.
Тим часом місцеві мешканці так зраділи зимі, що масово побігли на вулиці робити фото.
Як повідомлялося, грецькі Афіни напередодні накрила снігова буря "Ельпіда", а тому вівторок, 25 січня, в місті оголосили вихідним днем. Негода призвела до копапсу на дорогах. Сотні автомобілів зупинилися на афінських вулицях через сніг. У столиці Греції тимчасово припинилося залізничне і автобусне сполучення. Національний перевізник Aegean Airlines скасував у понеділок усі рейси. Авіасплучення планують відновити у середу, 26 січня.
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