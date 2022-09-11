"ЄС був на вашому боці з першого дня війни РФ": голова Єврокомісії запевнила в допомозі відновлення України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС допоможе відновити Україну на шляху до Європейського Союзу.

Про це вона написала у Twitter.

"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також борються за наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня російської війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Ukrainians are fighting bravely for their future. They are also fighting for our common values.



The EU has been at their side since day 1 of Russia’s war.



We will help rebuild Ukraine as a free, modern country on its path to the EU.



The EU’s support to ↓#SOTEU https://t.co/0u7ASN0BcL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2022

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, до України прибув д ержавний секретар США Ентоні Блінкен з неоголошеним візитом.