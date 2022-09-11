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"ЄС був на вашому боці з першого дня війни РФ": голова Єврокомісії запевнила в допомозі відновлення України

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"ЄС був на вашому боці з першого дня війни РФ": голова Єврокомісії запевнила в допомозі відновлення України

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн запевнила в допомозі Україні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС допоможе відновити Україну на шляху до Європейського Союзу.

Про це вона написала у Twitter.

"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також борються за наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня російської війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, до України прибув державний секретар США Ентоні Блінкен з неоголошеним візитом.

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Дата публікації
Перегляди
1150
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