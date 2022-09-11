"ЄС був на вашому боці з першого дня війни РФ": голова Єврокомісії запевнила в допомозі відновлення України

Урсула фон дер Ляєн запевнила в допомозі Україні.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС допоможе відновити Україну на шляху до Європейського Союзу.
Про це вона написала у Twitter.
"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також борються за наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня російської війни. Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС", - йдеться в повідомленні.
Ukrainians are fighting bravely for their future. They are also fighting for our common values.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2022
The EU has been at their side since day 1 of Russia’s war.
We will help rebuild Ukraine as a free, modern country on its path to the EU.
The EU’s support to ↓#SOTEU https://t.co/0u7ASN0BcL
Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, до України прибув державний секретар США Ентоні Блінкен з неоголошеним візитом.
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