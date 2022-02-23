ЄС готовий запровадити другий пакет санкцій проти Росії: за якої умови та які обмеження він містить

ЄС готовий запровадити другий пакет санкцій проти Росії: за якої умови та які обмеження він містить

Над цим пакетом ЄС працює уже декілька тижнів.

Європейський Союз готовий запровадити другий пакет санкцій проти РФ, якщо її військові увійдуть на території ОРДЛО. Зокрема, йдеться про експортний контроль.

Про це повідомляє виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

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"Якщо буде подальша агресія Росії та подальше вторгнення на територію України, ми готові активізувати нашу відповідь також у плані санкцій", - сказав він.

Посадовець повідомив, що санкції стосуватимуться сфери торгівлі. Він додав, що над цим пакетом ЄС працює уже декілька тижнів.

"Це стосуватиметься економічних санкцій у сфері торгівлі, наприклад експортного контролю. ЄС вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій, тому є способи, як ми можемо діяти швидко та ще більше посилити санкції та зробити це в співпрацю з США, Великобританією та іншими країнами", - зазначив він.

Фінансові обмеження другого пакету передбачують, що Росію можуть відрізати від доступу до широкого спектру низько- та високотехнологічних товарів американського та іноземного виробництва — від комерційної електроніки та комп’ютерів до напівпровідників та деталей літаків. Тобто, для експорту цих товарів до Росії іноземним виробникам треба буде отримувати спеціальну ліцензію від держави

Нагадаємо, 23 лютого ЄС офіційно ухвалив рішення про запровадження санкцій проти Росії у відповідь на визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР". У списку - політики, військові, кремлівські пропагандисти та депутати Держдуми.

Напередодні перший пакет санкції оголосили США. У списку обмежень - два російські банки, 42 компаній та діти чиновників. Також запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.

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