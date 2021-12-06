Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

ЄС готує санкції проти бойовиків ПВК "Вагнера" та росіян, які причетні до війни у Сирії - журналіст

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЄС готує санкції проти бойовиків ПВК "Вагнера" та росіян, які причетні до війни у Сирії - журналіст

УНІАН

 ЄС вперше запровадить санкції стосовно двох росіян і трьох російських організацій, які підпадають під сирійський режим санкцій.

Європейський союз у середу, 8 грудня, запровадить санкції проти найманців із ПВК "Вагнера" та росіян, які причетні до війни у Сирії. 

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. 

"Посли ЄС у середу мають дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера" та трьох росіян, які пов'язані із цими найманцями в рамках глобального режиму санкцій", - повідомив журналіст. 

Також Рікард Йозвяк додав, що ЄС вперше запровадить санкції стосовно двох росіян і трьох російських організацій, які підпадають під сирійський режим санкцій.

Нагадаємо, брат сирійця, якого 2017 року жорстоко вбили бойовики ПВК "Вагнера", звернувся до російського Слідчого комітету з вимогою покарати вбивць.

Читайте також: 

Україна дала запит на арешт бойовиків Вагнера у Білорусі та готує документи для екстрадиції

Україна дала запит на арешт бойовиків Вагнера у Білорусі та готує документи для екстрадиції
Наступна публікація