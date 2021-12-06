ЄС готує санкції проти бойовиків ПВК "Вагнера" та росіян, які причетні до війни у Сирії - журналіст

ЄС готує санкції проти бойовиків ПВК "Вагнера" та росіян, які причетні до війни у Сирії - журналіст

ЄС вперше запровадить санкції стосовно двох росіян і трьох російських організацій, які підпадають під сирійський режим санкцій.

Європейський союз у середу, 8 грудня, запровадить санкції проти найманців із ПВК "Вагнера" та росіян, які причетні до війни у Сирії.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС у середу мають дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера" та трьох росіян, які пов'язані із цими найманцями в рамках глобального режиму санкцій", - повідомив журналіст.

Також Рікард Йозвяк додав, що ЄС вперше запровадить санкції стосовно двох росіян і трьох російських організацій, які підпадають під сирійський режим санкцій.

EU ambs are on Wed set to give green light to sanction the Wagner group & 3 Russians linked w/ the group under its global human rights sanctions regime. Separately,the EU will also sanction 2 Russians & 3 Russian entities under its #Syria sanction regime for the 1st time. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 6, 2021

Нагадаємо, брат сирійця, якого 2017 року жорстоко вбили бойовики ПВК "Вагнера", звернувся до російського Слідчого комітету з вимогою покарати вбивць.

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