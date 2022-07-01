ЄС готує сьомий пакет антиросійських санкцій: які обмеження можуть запровадити проти країни-терористки

ЄС готує сьомий пакет антиросійських санкцій: які обмеження можуть запровадити проти країни-терористки

Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого, зокрема, може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з РФ.

Окрім цього, до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії може увійти розблокування транзиту товарів з РФ до Калінінградської області.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Зазначається, що у Брюсселі також працюють переважно над механізмами протидії ухилянню від вже чинних санкцій та їхнього корегування, а також розширення сфери дії чинних обмежень, зокрема у сфері високих технологій та індивідуальних санкцій. Окрім цього, посли ЄС працюють над шляхами визначення активів підсанкційних російських чиновників та олігархів.

Нагадаємо, Австралія запровадила санкції проти ще 16 громадян Росії, зокрема проти олімпійської чемпіонки, колишньої гімнастки та коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

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