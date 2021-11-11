ЄС готує запровадити санкції проти головного аеропорту Білорусі - Reuters

За даними ЗМІ, також розглядається питання про проведення позачергового саміту 27 лідерів ЄС.

Європейський Союз розглядає питання щодо запровадження санкцій проти головного аеропорту Білорусі через міграційну кризу, яку створив самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Про це агентству Reuters повідомили 11 листопада два дипломати.

За їхньою інформацією, ЄС завершує новий, п'ятий раунд санкційних обмежень щодо найвищих посадовців Білорусі та державної авіакомпанії "Белавіа". Відповідне рішення може бути схвалене вже наступного тижня. "В Європі розглядають шостий санкційний пакет, який може містити наказ для компаній ЄС про припинення рейсів до національного аеропорту Мінська", - заявили два дипломати.

Як повідомляє дипломат, що санкції щодо головного мінського аеропорту можуть перекрити фінансування, постачання та обладнання ЄС. За словами одного з дипломатів, також розглядається питання про проведення позачергового саміту 27 лідерів ЄС.

Нагадаємо, дії Олександра Лукашенка у Білорусі спровокував міграційну кризу на кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська. Тоді як прикордонна служба Білорусі допомагає нелегам потрапити до ЄС.

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