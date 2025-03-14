ЄС готується до найбільшого переозброєння від часів холодної війни - Politico

ЄС планує запустити масштабний проєкт з розбудови своєї оборонної промисловості, спрямований на стримування РФ та підтримки України.

Лідери ЄС розглядають план, що передбачає виділення сотень мільярдів євро на оборону.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на проєкт так званої Білої книги з оборони.

Документ, підготовлений комісаром ЄС з питань оборони Андрюсом Кубілюсом і головною дипломаткою Союзу Каєю Каллас, має бути представлений наступного тижня лідерам ЄС. Проєкт ще може змінитися до того, як його буде оприлюднено.

"Важливими елементами нової політики Союзу є сприяння виробництву зброї всередині ЄС і компаніям-однодумцям з третіх країн, заохочення спільних закупівель озброєнь, полегшення фінансування оборонних проєктів, зосередження на ключових сферах, де Союз відчуває нестачу потужностей, таких як протиповітряна оборона і військова мобільність, а також скорочення бюрократичних бар'єрів на шляху оборонних інвестицій", - пишуть журналісти.

Рушійною силою нової політики є загроза з боку Росії.

"Росія є екзистенційною загрозою для Союзу, і з огляду на її минулий досвід вторгнення до сусідніх країн та нинішню експансіоністську політику, необхідність стримування від російської збройної агресії залишиться навіть після укладення справедливої та довготривалої мирної угоди з Україною", - йдеться у документі.

Найближчим пріоритетом буде забезпечення того, щоб Україна могла продовжувати відбивати російські атаки.

"Без значних додаткових військових ресурсів, особливо зараз, коли США послабили свою підтримку, Україна не зможе вести переговори про справедливий і тривалий мир з позиції сили", - зазначається у проєкті.

У 20-сторінковому документі також підкреслюється зміна політики Штатів щодо України, Європи та НАТО.

"Європа не може сприймати американські гарантії безпеки як належне й повинна суттєво збільшити свій внесок у збереження НАТО", - сказано в проєкті.

Підкреслюється, що НАТО залишається основою колективної оборони в Європі.

Ще у документі вказано, що Європа стала залежною від американського військового потенціалу, а це створює небезпеку зараз, коли США "переглядають свій підхід і можуть вирішити обмежити використання або навіть припинити надання цих засобів".

Загалом окреслено декілька ключових сфер для пріоритетних інвестицій:

протиповітряна і протиракетна оборона

артилерійські системи боєприпаси і ракети

безпілотники і системи протидії безпілотникам

військова мобільність штучний інтелект, квантова, кібернетична і електронна війна

Раніше історик Михайло Жирохов повідомив, що Європі потрібна нова оборонна структура, щоб захистити себе від загроз, зокрема з боку Росії.

Читайте також: