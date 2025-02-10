ЄС готується до операції із захоплення російських танкерів у Балтійському морі – Politico

Європейські країни наполягають на нових повноваженнях, щоб витиснути тіньовий флот Москви після серії інцидентів у Балтійському морі.

ЄС готується до операції із захоплення російських танкерів у Балтійському морі.

Про це пише видання Politico.

Європейські країни наполягають на нових повноваженнях, щоб витиснути тіньовий флот Москви після серії інцидентів у Балтійському морі.

Зараз європейські країни ведуть кулуарні переговори про масштабне захоплення московських танкерів для експорту нафти в Балтійському морі, за словами двох дипломатів Європейського союзу та двох урядовців. Вони також зараз розробляють нове законодавство, щоб додати юридичної ваги цим зусиллям.

Переговори отримали новий імпульс після того, як у грудні Фінляндія захопила судно тіньового флоту, підозрюване в саботажі кабелів електропередачі та телекомунікацій у Балтійському морі. За словами чиновників, ідеї, що розглядаються, діляться на три категорії:

По-перше, влада могла б захоплювати судна, які можуть завдати шкоди місцевому довкіллю, наприклад, внаслідок розливання нафти.

По-друге, країни могли б використовувати закони про піратство для захоплення суден, що загрожують критично важливій підводній інфраструктурі.

По-третє, якщо міжнародне право не спрацює, країни також обговорюють можливість спільного запровадження нового національного законодавства, щоб полегшити захоплення суден, що перебувають далі у морі.

За словами чиновників, це може включати вимогу до танкерів у Балтійському морі використовувати встановлений перелік надійних страховиків.

У всіх випадках, додали вони, країни проситимуть ЄС координувати зусилля.

За словами міністра енергетики Литви Жигімантаса Вайчюнаса, заява ЄС про те, як країни можуть інтерпретувати міжнародне право, може стати одним з перших кроків у зміцненні легітимності цих нових зусиль.

Балтійське море – найважливіша артерія для російської торгівлі нафтою. Минулого року 348 суден тіньового флоту, що становлять 40% від загального обсягу продажу нафти в Росії, вийшли з портів Балтійського моря.

Нагадаємо, наприкінці січня через нову диверсію у Балтійському морі пошкоджено підводний кабель між Латвією та Швецією. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що розслідування триває і деталі інциденту ще не оприлюднено.

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