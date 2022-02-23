Очільник Міноборони РФ, депутати Держдуми та "фабрика тролів": хто з відомих росіян потрапив під жорсткі санкції ЄС

Очільник Міноборони РФ, депутати Держдуми та "фабрика тролів": хто з відомих росіян потрапив під жорсткі санкції ЄС

Пакет санкції має набути чинності ввечері сьогодні, 23 лютого.

Європейський Союз готовий оголосити більш жорсткі санкції проти сотень російських військових, бізнесменів, пропагандистів та політиків у відповідь на визнання ними "незалежності" "ЛДНР". ЄС зазначає, що ці обмеження будуть сильніші за оголошені санкції Б ританії та США.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, на чолі санкційного списку – міністр оборони РФ Сергій Шойгу, оскільки він "в кінцевому підсумку несе відповідальність за будь-які військові дії проти України". До нього приєднуються начальник штабу Путіна Антон Вайно, який "бере активну роль в ухваленні рішень", а також головнокомандувач Чорноморським флотом Ігор Осипов і головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровкін. Також під фінансові обмеження потрапляє 351 депутат Держдуми.

Серед інших високопосадовців – віце-прем’єр-міністр і голова правління державного банку ВТБ Дмитро Григоренко та Ігор Шувалов, голова російського державного банку розвитку ВЕБ, який відіграє важливу роль у фінансуванні його оборонного сектору. ЄС також націлений на російських пропагандистів, включаючи речницю МЗС Марію Захарову та керівника каналу RT Маргариту Симонян, прокремлівський ведучий каналу Russia One Володимир Соловйов.

Серед інших відомих фігур є Євген Пригожин, названий у санкціях США засновником і неофіційним керівником угруповання найманців "Вагнера". Відомо, Пригожан фінансує Агентство інтернет-досліджень, що базується в Санкт-Петербурзі, більш відома як "фабрика тролів", де блогери цілодобово працюють, щоб заполонити глобальний Інтернет пропутінськими та антизахідними поглядами. У цьому с писку також є мати та дружина Пригожина, які володіють компаніями, пов’язаними з ним.

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Окрім цього, під санкції потрапили банки: "Банк Росія", який, на думку чиновників ЄС та західних країн, є особистим банком Путіна та багатьох його чиновників, а також "Промсвязьбанк" і "Внешекономбан". Обидва яких отримали персональні вказівки президента Росії у фінансуванні оборонного сектору Росії.

Лідери ЄС наголосили, що найближчими днями можуть ввести нові санкції.

Варто зазначити, що Європейський Союз 22 лютого ухвалив рішення про запровадження санкцій проти Росії у відповідь на визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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