ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість до "режиму військової економіки" – Reuters

В ЄК пропонують створити європейську схему продажу озброєння за кордон, законодавчо закріпити пріоритет європейських замовлень під час кризи та заснувати спецфонд ЄС для оборонних проектів.

Європейська комісія у вівторок, 5 березня, запропонує Європейському союзу способи стимулювання своєї військової промисловості, щоб перейти до "режиму військової економіки" у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це пише агентство Reuters

Тьєррі Бретон, європейський комісар з промисловості, викладе пропозиції, які спонукають країни ЄС до великих спільних закупівель зброї у європейських компаній та допоможуть оборонним підприємствам збільшити виробничі потужності.

"Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість має брати на себе більше ризиків за нашої підтримки", — заявив Бретон.

Бретон, колишній генеральний директор французької технологічної компанії, також заявив, що можливість обрання новим президентом США Дональда Трампа, який поставив під сумнів зобов'язання Вашингтона перед НАТО, означає, що Європа має робити більше, щоб захистити себе.

"У нинішньому геополітичному контексті Європа має взяти на себе велику відповідальність за власну безпеку, незалежно від результатів виборів наших союзників кожні чотири роки", — сказав Бретон.

Напад Росії на Україну спонукав багато європейських країн збільшити витрати на оборону. Але чиновники ЄС стверджують, що зусилля окремих держав є менш ефективними, і хочуть, щоб органи ЄС відігравали більшу роль в оборонно-промисловій політиці.

На думку європейських аналітиків, війна в Україні ясно показала, що європейська промисловість була погано підготовлена ​​до раптового зростання попиту на артилерійські боєприпаси.

Пропозиції Бретона включають створення європейської версії схеми продажу військової техніки за кордон, аналогічно до Сполучених Штатів. У рамках цієї схеми США допомагають урядам інших країн купувати зброю американські компанії.

Інша пропозиція дозволить ЄС зобов'язати європейські компанії зброї віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Щоб стати реальністю, ці пропозиції потребують схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, які зазвичай неохоче поступаються владою в оборонних і військових питаннях, і Європарламенту.

У НАТО заявили, що уважно вивчать пропозиції та вітають зусилля ЄС щодо зміцнення європейської оборони, але попередили, що запропоновані зміни не повинні дублювати чи суперечити роботі трансатлантичного альянсу.

Фінансування пропозицій Бретону

Очікується, що реалізація пакета Бретона вимагатиме фінансування на суму близько 1,5 мільярда євро до кінця 2027 року – це досить скромна сума у ​​світі масштабних оборонних закупівель.

Але, за словами авторів ініціативи, пакет створить необхідну правову основу для ефективного координування оборонних витрат у ЄС.

Бретон також запропонував створити спеціальний фонд ЄС у розмірі 100 мільярдів євро для оборонних проєктів.

Чиновники ЄК заявляють, що хочуть, щоб Київ взяв участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей, хоча Україна наразі не є членом ЄС.

"Ми маємо ставитися до України майже як до члена ЄС", – сказав виданню чиновник ЄС на умовах анонімності.

Пропозиції Бретона ймовірно не будуть узгоджені найближчим часом з огляду на те, що у червні відбудуться вибори до Європарламенту, після яких буде призначено новий склад Європейської комісії.

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