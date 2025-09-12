ЄС готує 19-й пакет санкцій на тлі тиску США: чого хоче Америка від європейців

США тиснуть на ЄС, щоб посилити тиск на РФ / © Getty Images

Європейська комісія готує 19-й пакет санкцій проти РФ, який може бути представлений уже на початку наступного тижня. Це відбувається на тлі посилення тиску з боку США.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на слова анонімного топдипломата ЄС.

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає ЄС і країни G7 до жорсткіших заходів, зокрема запровадження мит до 100% на товари з Індії та Китаю, щоб змусити їх відмовитися від закупівлі російської нафти.

19-й пакет санкцій: деталі та тиск США

За словами європейського дипломата, Єврокомісія коротко поінформувала послів країн-членів ЄС про роботу з підготовки нового пакету санкцій. Очікується, що після відеоконференції міністрів фінансів G7, яка відбудеться сьогодні, пропозицію буде остаточно доопрацьовано та представлено на початку наступного тижня. Ймовірно, посли ЄС розглянуть це питання вже в середу.

Ці події відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль США. Два дні тому видання Financial Times повідомило, що Дональд Трамп попросив ЄС запровадити мита до 100% для Індії та Китаю. Метою таких заходів є посилення тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну в Україні.

«Ми готові діяти, готові діяти просто зараз, але ми зробимо це лише в тому разі, якщо наші європейські партнери підтримають нас», — заявив один з американських чиновників.

Другий американський посадовець додав, що Вашингтон готовий «віддзеркалити» будь-які європейські мита щодо Китаю та Індії, що може призвести до подальшого підвищення мит США на імпорт з обох країн.

Європейські столиці обговорюють можливі вторинні санкції, але багато хто занепокоєний наслідками для торговельних відносин ЄС з Пекіном і Нью-Делі.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій буде спрямований на «швидку відмову від російського викопного палива, а також проти тіньового флоту та третіх країн», які допомагають агресорові фінансувати війну шляхом купівлі енергоносіїв.

Американські дипломати наголошують, що адміністрація Трампа не готова застосовувати каральні заходи проти покупців російської нафти й газу без участі ЄС, особливо з огляду на те, що деякі європейські країни самі продовжують закуповувати у РФ енергоносії.

«Питання в тому, чи вистачить у європейців політичної волі, щоб покласти край війні? Будь-яка з цих дій, звісно, вимагатиме великих витрат, і для того, щоб президент це зробив, нам потрібні наші партнери по ЄС, а в ідеалі — всі наші партнери. І ми розділимо біль разом», — заявили співрозмовники видання.

Тиск на G7: заморожені активи та нові цілі

Вже наступного дня стало відомо, що Трамп розширює свої зусилля, включивши до них союзників по G7. США тиснуть на країни «Великої сімки» і вимагають запровадити вторинні мита в розмірі 50–100% для Китаю та Індії на закупівлю ними російської сирої нафти, щоб нарешті змусити Кремль розпочати мирні переговори з Україною.

У позиційному документі США, направленому членам «Великої сімки», також зазначається, що G7 «повинна націлитися на поплічників і спекулянтів, переважно в Китаї та Індії, щоб перешкодити їм затягувати цю війну».

Адміністрація Трампа також вимагає від країн G7 вилучити сотні мільярдів доларів із заморожених російських державних активів, більша частина яких — у Бельгії. Хоча ЄС погодився використовувати прибуток від заморожених активів для фінансування України, багато європейських столиць, включно з Берліном і Брюсселем, побоюються конфісковувати ці активи, посилаючись на ризики ринкової нестабільності та юридичні проблеми.

США також закликали до санкцій проти найбільшої російської нафтової компанії «Роснефть», посилення заборон на російські судноплавні перевезення та санкцій проти фінансового сектору РФ, зокрема платіжної системи «Мир».

Нагадаємо, 3 вересня ЄС знизив ліміт цін на російську нафту. Нова стеля цін «упала» від $60 до $47,6 за барель, що має вплинути на доходи Кремля.