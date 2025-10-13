ЄС готує несподіваний крок: що зроблять із замороженими російськими активами

Європейський союз / © Associated Press

Реклама

Європейський союз наближається до ухвалення історичного рішення — використати близько 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку для стабільної фінансової підтримки України.

Про це пише видання Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із перебігом переговорів, політичної угоди щодо цього питання можуть досягти вже наступного тижня на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Після цього Єврокомісія готує юридичний механізм розподілу коштів, який може запрацювати до другого кварталу 2026 року.

Реклама

Питання фінансування України стає дедалі гострішим — США скорочують військову допомогу, і основне навантаження тепер лягає на Європу.

Крім того, кілька держав ЄС стикаються з внутрішніми бюджетними труднощами, тому використання російських активів розглядається як єдиний реальний шлях забезпечити стійке фінансування Києва.

Президент України Володимир Зеленський раніше наголосив, що Україна потребує близько 1 млрд доларів на місяць для закупівлі зброї, щоб “повністю реалізувати свій потенціал” у боротьбі з Росією.

Як можуть розподілити кошти

За попереднім планом, Україна отримає близько 140 млрд євро у вигляді кредитів. Повернення коштів передбачене лише у разі, якщо Росія погодиться компенсувати збитки, завдані війною.

Реклама

Гроші планують спрямувати як на військові, так і на економічні потреби, при цьому частину коштів витрачатимуть на європейські постачання.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий долучитися до цього процесу. Загалом країни “Великої сімки” вже заморозили активи російського Центробанку на суму близько 300 млрд доларів.

Проблемні моменти

Найбільший спротив наразі чинить Бельгія, де розміщено більшість активів (через клірингову компанію Euroclear). Брюссель наполягає на юридичному обґрунтуванні гарантій на випадок позовів з боку Росії.

Паралельно ЄС готує новий пакет санкцій, який включатиме повну заборону імпорту російського ЗПГ з 2027 року. Його ухвалення наразі блокує Словаччина та Австрія.

Реклама

За оцінками аналітиків, якщо війна триватиме, Україні може знадобитися понад 200 млрд доларів лише для оборони та відновлення до кінця десятиліття.

Європа прагне зробити підтримку України довгостроковою і захищеною від політичних змін — саме тому російські активи розглядаються як “ключ до стабільності” для українського фронту.