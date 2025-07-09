ЄС готує нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

ЄС готує нові правила перетину кордону

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Європейський парламент схвалив запуск нової Системи в’їзду-виїзду (EES), яка поступово запрацює на зовнішніх кордонах Євросоюзу вже з осені. Мета — підвищити безпеку, прискорити прикордонний контроль і зменшити черги. Нові правила торкнуться всіх громадян третіх країн, які перетинають кордони ЄС.

Про це повідомляє European Parliament.

Після повного впровадження EES більше не ставитимуть фізичних штампів у паспортах. Натомість система автоматично реєструватиме:

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ім’я мандрівника;

тип проїзного документа;

час і місце перетину кордону;

біометричні дані — зображення обличчя та відбитки пальців.

Ці дані стосуватимуться громадян третіх країн, які користуються короткостроковими візами або безвізовим режимом. Доступ до цієї інформації в режимі реального часу матимуть усі країни Шенгенської зони.

Як працюватиме нова система

Запуск EES відбуватиметься поетапно впродовж 180 днів, щоб уникнути перевантаження системи. На кожному етапі діятимуть цільові показники:

до 30-го дня — охоплено 10% пунктів пропуску;

до 90-го — 35%;

до 170-го — повне охоплення.

Якщо через технічні проблеми або великі черги система не справлятиметься, її запуск можуть тимчасово призупинити. При цьому держави-члени мають право впровадити EES одразу повністю, без поетапного запуску.

Після офіційного схвалення Радою ЄС, закон буде опубліковано в Офіційному журналі. Через три дні він набуде чинності. Далі:

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протягом 30 днів агенція eu-LISA розробить централізований план впровадження;

протягом 60 днів держави-члени підготують власні національні плани;

після цього Єврокомісія визначить дату старту 180-денного запуску.

“Ми забезпечили запуск системи в найкоротші терміни. Вона підвищить безпеку і дозволить пришвидшити перетин кордону для тих, у кого документи в порядку”, — заявила доповідачка Європарламенту Асіта Канко.

Нова система дозволить точніше фіксувати порушення термінів перебування в ЄС, уніфікує дані прикордонного контролю, а також дозволить швидше виявляти потенційні загрози безпеці. Це перший випадок, коли біометрія буде збиратися на зовнішніх кордонах ЄС систематично.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головна опозиційна партія Польщі PiS пропонує посилити правила набуття громадянства для мігрантів, які хочуть стати поляками.