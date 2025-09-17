ЄС готує нові рекомендації щодо тимчасового захисту українців: що зміниться для біженців

Європейський Союз готує нові рекомендації щодо статусу українських біженців / © ТСН.ua

Європейський Союз готує рекомендації для країн-членів щодо майбутнього тимчасового захисту українців. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Україна була залучена до консультацій під час підготовки документа.

Про це розповів речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня.

За словами речника МЗС, у рекомендаціях не йдеться про скасування чи обмеження захисту, а про надання державам ЄС більшої гнучкості у визначенні статусів для громадян України.

«Жодних сюрпризів» у новому рішенні

За словами Георгія Тихого, у новому рішенні немає «жодних сюрпризів». Рада ЄС ще 15 липня продовжила дію директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року, і нинішня рекомендація лише розширює можливості країн-членів. Речник зазначив, що в Євросоюзі перебуває дуже велика кількість українців, і не може бути єдиного уніфікованого підходу, оскільки в кожної людини є свої обставини та життєві плани.

«Тут важливо відзначити, що йдеться не про якийсь примус, а йдеться про, найскоріше надання державам-членам ЄС можливостей, як надавати нашим громадянам більш передбачуваний політичний статус», — повідомив Георгій Тихий.

Україна стимулюватиме повернення громадян

Водночас у відомстві нагадали, що уряд України вітатиме та стимулюватиме повернення громадян додому, адже країні потрібні люди, які житимуть, працюватимуть і розвиватимуть державу.

Для тих, хто перебуває за кордоном, консульські установи продовжать надавати необхідну підтримку, щоб громадяни відчували турботу держави та зберігали зв’язки з Україною.

«Україна має спробувати різні способи, як мотивувати громадян повертатись додому», — підкреслив Георгій Тихий.

Нагадаємо, цього року спостерігається нова хвиля біженців з України. Кількість заяв на притулок у ЄС та Швейцарії від початку року збільшилась майже на третину.