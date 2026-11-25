Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність посилення економічного тиску на Росію та продовження підтримки України.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила 25 листопада під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, присвяченому ролі Європи у захисті міжнародного порядку та досягненні справедливого і тривалого миру для України.

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Європа готує 45 млрд євро для України 2027 року

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа залишається найбільшим партнером України. Від початку повномасштабної війни ЄС надав Києву понад 235 млрд євро допомоги.

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За її словами, фінансові потреби України на 2026 рік забезпечені, однак наступного року країна зіткнеться з дефіцитом фінансування приблизно у 70 млрд євро.

Саме тому Єврокомісія минулого тижня запропонувала новий механізм — Інструмент скоординованої підтримки України (Instrument for Coordinated Support to Ukraine). Він передбачає виділення 45 млрд євро 2027 року.

З цієї суми:

20 млрд євро спрямують на бюджетну підтримку України;

25 млрд євро — на військову допомогу.

Європа покриватиме дві третини фінансових потреб України. Решту третину мають забезпечити міжнародні партнери.

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Окремо президентка Єврокомісії наголосила, що Україна повинна буде повертати ці кошти лише після того, як Росія компенсує збитки, завдані війною.

«Україна зможе повернути кошти лише після того, як Росія заплатить за шкоду, завдану її війною. Це дозволить Україні підійти до мирних переговорів із якомога сильнішою позицією», — заявила фон дер Ляєн.

Які санкції ЄС готує проти Росії

Глава Єврокомісії також повідомила про ухвалення 22-го пакета санкцій проти Росії. За її словами, обмеження мають збільшити ціну продовження війни для Кремля.

Фон дер Ляєн виокремила кілька основних напрямів нових заходів.

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1. Обмеження проти російських банків і криптовалют

ЄС планує поширити заборону на проведення транзакцій приблизно на 60 російських банків. Також Брюссель посилить боротьбу з використанням криптовалютних і платіжних мереж для обходу санкцій.

2. Удар по енергетичному сектору

Європейські обмеження на енергетичні послуги розширять. Зокрема, європейським компаніям заборонять допомагати Росії розвивати та обслуговувати її енергетичну інфраструктуру.

Окремо ЄС посилить заходи проти російського тіньового флоту. За словами фон дер Ляєн, до санкційного списку вже внесли понад 70 суден. Також пропонується заборонити всі танкери, застраховані в Росії.

3. Візові обмеження для російських військових

Єврокомісія пропонує запровадити заборону на видачу віз ЄС людям, які зараз служать або раніше служили у збройних силах Росії.

Фон дер Ляєн пояснила це зростанням гібридної активності РФ у Європі та потенційними ризиками для безпеки з боку тих, хто брав участь у російській війні.

4. Заборона на керівні посади в російських компаніях

ЄС планує заборонити громадянам країн Євросоюзу обіймати посади в керівних органах російських компаній.

«Не може бути звичайного ведення бізнесу в наших економічних відносинах із Росією», — наголосила президентка Єврокомісії.

5. Обмеження у спорті та культурі

Російські команди та спортсмени не зможуть виступати під прапором РФ на спортивних заходах у Євросоюзі. Також планується обмежити російське спонсорство європейських спортивних і культурних організацій.

За словами фон дер Ляєн, спорт і культура не повинні перетворюватися на інструменти російської пропаганди.

Фон дер Ляєн закликала Росію погодитися на зимове перемир’я

Окрему увагу президентка Єврокомісії приділила мирним переговорам. Вона заявила, що останніми тижнями з’явився новий імпульс у зусиллях щодо завершення війни, а в наступному раунді переговорів братиме участь сильна європейська команда.

За словами фон дер Ляєн, безпека України безпосередньо впливає на безпеку всієї Європи. Тому ЄС продовжить підтримувати Київ і захищати власні інтереси.

Вона також нагадала про пропозиції, які обговорювалися під час минулої зустрічі Коаліції охочих.

Зокрема, Росія має погодитися на:

зимове припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури;

перемир’я для забезпечення безпечного проходження продовольчого експорту через Чорне море.

На думку фон дер Ляєн, такі кроки стали б важливим свідченням того, що Москва справді налаштована на переговори.

«Ми оцінюватимемо прогрес за діями Росії, а не лише за її словами», — підкреслила вона.

Україна може відкрити останні два переговорні кластери з ЄС до кінця року

Фон дер Ляєн також заявила, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує реформи, зміцнює державні інституції та рухається до членства в Євросоюзі. За її словами, Україна залишається на шляху до відкриття останніх двох переговорних кластерів щодо вступу до ЄС ще до кінця 2026 року.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Європа має відіграти провідну роль у післявоєнному відновленні України.

Вона підкреслила, що майбутній мир повинен не просто завершити бойові дії, а й гарантувати суверенітет України та її довгострокову безпеку.

«Європа хоче миру. Миру, який може тривати, миру, що захищає суверенітет України та забезпечує гарантії її довгострокової безпеки», — підсумувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, ЄС запропонував Росії довести серйозність мирних намірів конкретними діями. Урсула фон дер Ляєн назвала дві умови для зимового перемир’я та попередила про посилення санкційного тиску на Кремль.

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