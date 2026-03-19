ЄС готує нову модель перебування для українців: що зміниться

У Євросоюзі офіційно розпочали обговорення майбутнього українських біженців після 2026 року. / © ТСН.ua

В Євросоюзі знову міркують, чи варто подовжувати тимчасові права на проживання та працевлаштування, надані українським біженцям, і можуть запровадити для наших співвітчизників нові правила для отримання притулку.

Про це пише Euractiv.

Видання нагадує, що директива про тимчасовий захист (ДТЗ), уведена в дію у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії, надала мільйонам українців доступ до Європи, не перевантажуючи систему надання притулку. Задумана як короткостроковий надзвичайний захід, директива неодноразово продовжувалася.

За інформацією Euractiv, європейські дипломати та чиновники зустрінуться наступного тижня на засіданні технічного рівня, щоб розглянути можливість її чергового продовження.

Минулого року європейські столиці ухвалили рекомендацію щодо поступового скасування програми з «скоординованим переходом» до стабільнішого правового статусу для українців, з прив’язкою дозволів на проживання до роботи, навчання або довгострокового перебування, та допомогою у добровільному поверненні, як тільки дозволять умови.

Станом на сьогодні у країнах ЄС перебуває близько 4,35 мільйона переміщених осіб з України. Найбільше людей прийняли:

Німеччина — понад 25% від загальної кількості;

Польща — 22,3%;

Чехія — близько 10%.

У ЄС визнають, що прогрес у переході біженців-українців до більш стабільного статусу є повільним і нерівномірним.

Одним із варіантів, який набирає обертів у деяких європейських столицях, було б скорочення схеми ДТЗ, перетворюючи її на більш обмежений «залишковий статус» — фактично систему соціального захисту, призначену для найбільш вразливих верств населення або для тих, хто ще не може претендувати на інший правовий статус.

Але такий підхід викликає складні правові та політичні питання.

У документі порушується питання про те, чи слід вирішувати це питання на рівні ЄС шляхом розширення дії ДТП, чи ж національним органам влади слід дозволити розрізняти тих, хто може мати право на легальне проживання, та тих, хто перебуває у вразливому становищі та не може цього зробити.

Нагадаємо, в Єврокомісії відповіли, чи депортуватимуть українців призовного віку.

Раніше у Брюсселі «поставили хрест» на плані швидкого вступу України до ЄС.