ЄС готує тотальний контроль: Брюссель обговорює сканування переписок у месенджерах

WhatsApp / © Reuters

У Європейському Союзі спалахнув гострий скандал навколо законодавчої ініціативи, яка дозволить автоматично сканувати приватні повідомлення громадян. Єврокомісія винесла на розгляд Ради ЄС проєкт закону про "запобігання та боротьбу із сексуальним насильством над дітьми", голосування щодо якого призначено на 15 жовтня.

Про це пише видання Bild.

Суть сканування та наслідки для шифрування

Згідно з текстом документа, популярні месенджери та сервіси — такі як WhatsApp, Signal або Telegram — будуть зобов'язані автоматично сканувати фото та відео в особистих чатах користувачів ще до їхнього шифрування.

У разі виявлення підозрілих матеріалів, компанії будуть змушені передавати дані до спеціальних структур ЄС. Наразі від цього правила виключені лише текстові та аудіоповідомлення.

Критика: "Кінець приватності та демократії"

Противники законопроєкту попереджають, що під приводом захисту дітей Брюссель фактично створює прецедент для повсюдного нагляду за громадянами.

"Контроль листування — це кінець приватності, свободи думок та демократії," — заявив глава Спілки німецьких поліцейських Райнер Вендт.

Представник IT-асоціації Bitkom Бернхард Роледер додав, що замість "масового сканування даних" поліції потрібні сучасні технології та кваліфіковані фахівці.

Ультиматум від Signal та позиція Німеччини

Ситуація загострюється через реакцію технологічних компаній. Керівництво месенджера Signal, відомого своїм надійним шифруванням, уже попередило, що залишить європейський ринок, якщо ЄС вимагатиме послабити їхню систему безпеки.

Вирішальне слово тепер залишається за Німеччиною: її позиція у Раді ЄС, як очікується, визначить результат голосування 15 жовтня.

Нагадаємо, що в українському законодавчому полі також тривають суперечки щодо регулювання особистих прав, які можуть вплинути на роботу медіа.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14057, який передбачає численні зміни в Цивільному кодексі України та, зокрема, регулювання особистих немайнових прав особи. Медійники та журналісти б'ють на сполох: вони попереджають, що цей документ може призвести до цензури, фактично заблокувати журналістські розслідування про корупцію та ускладнити роботу незалежних ЗМІ.