ЄС готує відповідь на мита Трампа: під прицілом американські товари від бурбону до зубної нитки

Прапор Європейського Союзу. / © Getty Images

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Європейський Союз планує узгодити перший пакет заходів у відповідь на мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Як очікується, найближчими днями країни-члени ЄС підтримають запровадження додаткових мит на американський імпорт орієнтовною вартістю до 28 мільярдів доларів. У переліку — продукти, напої, деревина, побутова хімія та навіть туалетний папір.

Про це пише Reuters.

У Брюсселі заявляють: це відповідь на 25-відсоткові мита США на сталь, алюміній, автомобілі та інші товари, які можуть охопити до 70% усього експорту ЄС до США. Тепер Єврокомісія готує список американської продукції, яку обкладуть дзеркальними митами. У переліку — м’ясо, вино, крупи, жувальна гумка, пилососи та бурбон. Саме останній пункт спричинив напругу в переговорах: Єврокомісія розглядала можливість введення 50% мита на американський бурбон, на що Трамп пригрозив у відповідь 200% митом на європейські алкогольні напої.

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Європейські експортери вина, зокрема Франція та Італія, стурбовані можливим ударом по своїй галузі, але країни блоку прагнуть зберегти єдність у відповідь на дії США. Представники ЄС наголошують, що спільна позиція — головна мета: блок намагається домовитися з Вашингтоном про скасування мит, але готовий до жорстких заходів, якщо компроміс не буде досягнуто.

Деякі країни, як-от Франція, виступають за більш радикальні кроки. Президент Еммануель Макрон навіть запропонував призупинити інвестиції європейських компаній у США, доки ситуація не стабілізується.

У понеділок у Люксембурзі відбулася перша політична зустріч країн ЄС після оголошення Трампом тарифних заходів. Міністри торгівлі країн-членів обговорили сценарії реагування та підготовку до можливого загострення конфлікту, який уже називають першим кроком до масштабної торгової війни.

Ірландія, третина експорту якої спрямована до США, закликала до “зваженої та розміреної” реакції на дії Вашингтона. Водночас Італія, яка є третім за обсягом експортером серед країн ЄС на американський ринок, поставила під сумнів доцільність запровадження контрзаходів узагалі.

“Це складний баланс. Заходи не можуть бути надто м’якими — інакше не змусять США сісти за стіл переговорів. Але якщо вони будуть надто жорсткими, це може призвести до ще більшої ескалації”, — пояснив один із європейських дипломатів.

Спроби переговорів із Вашингтоном поки що не дали результату. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович назвав свою двогодинну розмову з американськими представниками “відвертою” і наголосив, що європейська сторона вважає мита США “руйнівними та невиправданими”.

Попри ці труднощі, початковий пакет європейських мит винесуть на голосування вже в середу. Його можуть заблокувати лише за умови, що проти виступить кваліфікована більшість — 15 країн ЄС, які представляють щонайменше 65% населення блоку. Однак такий сценарій вважається малоймовірним.

У разі схвалення тарифи наберуть чинності в два етапи: перша частина — вже 15 квітня, решта — в середині травня.

Паралельно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн ініціює окремі зустрічі з представниками сталеливарної, автомобільної та фармацевтичної галузей, щоб з’ясувати конкретний вплив мит і визначити подальші кроки ЄС у відповідь.

Раніше повідомлялось, що Китай запроваджує 34% мита на весь імпорт з США у відповідь на тарифи Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу. Зокрема, він оприлюднив додаткові 34% митів на всі китайські товари, імпортовані до США, на додаток до 20% митів, запроваджених раніше.