Європейський Союз прагне перехопити ініціативу в мирному врегулюванні війни в Україні, щоб не допустити одноосібного диктування умов з боку Вашингтона. На роль головного переговорника з очільником Кремля Путіним претендують Александер Стубб і Маріо Драґі.

Про це повідомляє видання Politico.

За інформацією видання, ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення діалогу з Москвою отримала схвалення в Брюсселі та ключових європейських столицях. Стратегічна мета ЄС — створити автономний канал комунікації, який би продемонстрував США, що Європа має власний політичний вплив і не готова залишатися осторонь у питаннях безпеки континенту.

Хто може стати «голосом» Європи — названо кандидатів

Наразі в кулуарах ЄС тривають дискусії щодо кандидатури спецпосланця, який відповідатиме за перемовини. Основними претендентами є Маріо Драґі та Александер Стубб.

Колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі є впливовим союзником Києва, зазначають у виданні. Його кандидатуру лобіює італійський сенатор Джованні Баттіста Фаццоларі. Вважається, що саме тверда позиція Рима на підтримку України значною мірою зумовлена особистими зв’язками Фаццоларі, адже його дружина — українка, зазначає Politico.

А чинний президент Фінляндії Александер Стубб був одним із перших, хто торік висунув ідею створення такої посади та офіційно запропонував свою кандидатуру.

Позиція керівництва ЄС

Ідея запровадження посади спецпосланця вже знайшла широку підтримку серед лідерів країн-членів та в Раді ЄС. Проте всередині європейської дипломатії зберігається розкол. Головною опоненткою переговорного процесу залишається очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас. Вона послідовно виступає проти будь-яких прямих контактів з Володимиром Путіним, вважаючи їх передчасними та небезпечними.