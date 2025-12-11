Прапор НАТО / © gettyimages.com

Заяви Дональда Трампа про слабкість Євросоюзу спричинили в Європі дискусію щодо майбутнього НАТО та ролі США.

Як повідомляє Politico, у низці європейських столиць уже розглядають сценарії, за яких Вашингтон більше не буде головним стрижнем колективної оборони.

Видання зазначає, що один із високопосадовців Міноборони європейської держави описав переговори з американськими колегами щодо застосування статті 5 НАТО як «незручні». Те саме стосувалося й перемовин щодо гарантій безпеки для України.

«Невизначеність того, як США поведуть себе у разі нападу на державу на передовій, просто надто висока», — сказав чиновник.

У ЄС визнають, що питання вже не стоїть у площині «чи» доведеться Європі брати на себе основний тягар оборони, а лише в тому, «коли» це станеться. Саме тому в Брюсселі планують активніше опрацювати можливість застосування Статті 42.7 Договору ЄС про взаємну оборону та уточнити механізми її використання.

Водночас один із дипломатів НАТО наголосив, що Альянс не може стати майданчиком для планування «постамериканського» майбутнього, оскільки Сполучені Штати залишаються найбільшим партнером і фундаментальним елементом його існування.

«Це зруйнувало б саму мету НАТО», — підкреслив він.

Політики, з якими спілкувалося Politico, також стверджують, що всередині Альянсу немає чітких планів дій на випадок надзвичайних ситуацій, якщо НАТО залишиться без участі США.

«Європейські лідери трактують сигнали Вашингтона не як передумову виходу США з Альянсу, а як гучний заклик до пробудження, адже Америка переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон», — пише видання.

Раніше повідомлялося, що республіканець Томас Массі, член Палати представників США від штату Кентуккі, подав законопроєкт, який передбачає вихід Сполучених Штатів з НАТО.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп прокоментував питання членства України в НАТО, заявивши, що раніше існувало «розуміння» про невступ.