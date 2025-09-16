ЄС готується до припинення тимчасового захисту українців та їхнього повернення додому

Біженці / © ТСН.ua

Реклама

Рада ЄС ухвалила концепцію для українських переселенців, яка передбачає їхнє поступове повернення та реінтеграцію в Україну, а також можливість переходу на інші форми проживання, коли умови стануть безпечними.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

В ухваленій концепції Євросоюз визначає координаційний підхід на випадок, коли умови в Україні дозволятимуть поступове скасування статусу тимчасового захисту для переселенців.

Реклама

Держави-члени ЄС рекомендується надавати українцям національні дозволи на проживання на підставі працевлаштування, навчання або інших освітніх програм.

Крім того, концепція передбачає запровадження програм добровільного повернення, які будуть дійсні протягом обмеженого періоду. Умови таких програм повинні бути погоджені з українською владою та іншими державами-членами ЄС.

Євросоюз підкреслює, що ці заходи спрямовані на забезпечення безпечного, організованого та гнучкого процесу повернення українських переселенців та їхнього подальшого інтегрування в суспільство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща готує низку важливих змін для українських біженців. Нові вимоги стосуватимуться соціальних виплат, медичних послуг та прав водіїв.