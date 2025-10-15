ЄС готується завершити тимчасовий захист для українців: що буде далі і чи чекати депортацій

Українці / © ТСН.ua

Європейський Союз готується до завершення програми тимчасового захисту, яка з 2022 року надавала мільйонам українців право на проживання, працевлаштування та соціальні виплати в країнах блоку. Європейські держави не планують масово депортувати тих, хто вже інтегрувався в економіку.

Про це повідомив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

Що буде після завершення програми?

Василь Воскобойник підтвердив, що в ЄС вже активно обговорюють як механізм самого завершення програми, так і умови переходу для тих, хто вирішить залишитися. А також кроки для стимулювання повернення решти громадян до України.

Він пояснив, що для Євросоюзу це буде нескладний бюрократичний процес. Після закінчення війни українців «переводитимуть на інші юридичні підстави перебування» — це може бути дозвіл на роботу, навчання чи посвідка на проживання за сімейними обставинами.

Хто першим завершить тимчасовий захист?

Хоча більшість країн ЄС, ймовірно, діятимуть синхронно, Польща планує завершити тимчасовий захист майже на рік раніше — вже у березні 2026 року. Це змусить майже мільйон українських біженців, які перебувають у країні (за даними Євростату), ухвалити рішення: оформлювати посвідку на тимчасове проживання на загальних підставах або повертатися на Батьківщину.

Тиск на біженців зростає і в інших країнах. Зокрема, уряди скорочують соціальні виплати та допомогу з безробіття. У Німеччині планують знижувати, а згодом і повністю припиняти фінансову підтримку для тих, хто відмовляється від запропонованої роботи.

Чи буде депортація українців?

Попри завершення програми захисту, масової депортації українців не відбудеться, переконаний Василь Воскобойник.

«У Європі немає держави без демографічної кризи та дефіциту робочої сили. Тому українців ніхто не буде депортувати. Навпаки — їм уже створені умови для роботи й інтеграції», — підкреслив експерт.

Країни ЄС зацікавлені у збереженні працевлаштованих і кваліфікованих кадрів, які вже інтегрувалися в їхні економіки.

Ключовий виклик для України

Масового повернення біженців до завершення війни очікувати не варто. Василь Воскобойник нагадав про прогноз НБУ, згідно з яким наступного року країну можуть залишити ще близько 200 тисяч осіб. Головним викликом, з яким зіткнеться Україна після війни, є житловий фонд.

«Ми з 2014 по 2022 роки не змогли забезпечити житлом 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Чи зможемо ми забезпечити тих, хто повертатиметься з-за кордону?» — ставить питання Воскобойник.

Загалом, майбутнє держави залежить від того, чи зможе вона після війни виграти конкуренцію за власних громадян, створивши привабливі умови для життя і роботи.

Нагадаємо, на кінець літа 2025 року понад 4,37 мільйона громадян України, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Ця цифра продовжує повільно, але впевнено зростати щомісяця.

Також Уряд Литви вирішив продовжити тимчасовий захист для громадян України, які залишаються через війну. Тепер він діятиме до 2027 року. Раніше цей захист був чинним до 4 березня 2026-го.

Раніше повідомлялося, установа соціального страхування Польщі (ZUS) оголосила про значне посилення контролю за виплатою соціальної допомоги на дітей 800+. Зміни безпосередньо стосуються іноземців, зокрема громадян України. Основна мета — гарантувати, що кошти отримують лише ті, хто дійсно проживає та працює в Польщі.