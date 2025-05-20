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ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ без США: що відповів Трамп
ЄС та Велика Британія запроваджують нові санкції проти Росії, не чекаючи Трампа.
ЄС та Велика Британія оголосили про нові санкції проти Росії, не чекаючи приєднання до них Сполучених Штатів, через день після того, як телефонна розмова президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним не призвела до обіцянки припинення вогню в Україні.
Про це пише Reuters.
Лондон і Брюссель заявили, що їхні нові заходи будуть спрямовані проти «тіньового флоту» Москви з нафтових танкерів та фінансових компаній, які допомогли їй уникнути впливу інших санкцій, запроваджених через війну.
Санкції були оприлюднені без негайного оголошення відповідних кроків з боку Вашингтона, попри активне публічне лобіювання лідерів європейських країн щодо приєднання адміністрації Трампа до них.
Тепер багато залежить від США. У Брюсселі останніми днями знову з’являється боязка надія, що Трамп і європейці таки почнуть діяти спільно.
«Ми неодноразово чітко давали зрозуміти, що очікуємо від Росії одного — негайного припинення вогню без попередніх умов. Оскільки Росія не погодилася на припинення вогню, нам доведеться відреагувати. Ми виходимо з того, що американці це просто так не залишать», — заявив міністр закордонних справ Йоханн Вадепфуль (ХДС) на полях зустрічі в Брюсселі, коментуючи відмову Росії від припинення вогню.
У вівторок Дональд Трамп заявив журналістам, що обмірковує, які дії вжити, але не надав жодних подробиць.
«Ми розглядаємо багато речей, але побачимо», — сказав Трамп.
Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив 17 пакет санкцій проти РФ. Велика Британія своєю чергою також оголосила 100 нових санкцій проти Росії.