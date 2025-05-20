ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ без США: що відповів Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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ЄС та Велика Британія оголосили про нові санкції проти Росії, не чекаючи приєднання до них Сполучених Штатів, через день після того, як телефонна розмова президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним не призвела до обіцянки припинення вогню в Україні.

Про це пише Reuters.

Лондон і Брюссель заявили, що їхні нові заходи будуть спрямовані проти «тіньового флоту» Москви з нафтових танкерів та фінансових компаній, які допомогли їй уникнути впливу інших санкцій, запроваджених через війну.

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Санкції були оприлюднені без негайного оголошення відповідних кроків з боку Вашингтона, попри активне публічне лобіювання лідерів європейських країн щодо приєднання адміністрації Трампа до них.

Тепер багато залежить від США. У Брюсселі останніми днями знову з’являється боязка надія, що Трамп і європейці таки почнуть діяти спільно.

«Ми неодноразово чітко давали зрозуміти, що очікуємо від Росії одного — негайного припинення вогню без попередніх умов. Оскільки Росія не погодилася на припинення вогню, нам доведеться відреагувати. Ми виходимо з того, що американці це просто так не залишать», — заявив міністр закордонних справ Йоханн Вадепфуль (ХДС) на полях зустрічі в Брюсселі, коментуючи відмову Росії від припинення вогню.

У вівторок Дональд Трамп заявив журналістам, що обмірковує, які дії вжити, але не надав жодних подробиць.

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«Ми розглядаємо багато речей, але побачимо», — сказав Трамп.

Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив 17 пакет санкцій проти РФ. Велика Британія своєю чергою також оголосила 100 нових санкцій проти Росії.