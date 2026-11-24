ЄС заборонить ремонт НПЗ РФ / © Колаж ТСН.ua

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Європейська комісія пропонує заборонити компаніям із країн ЄС надавати Росії послуги з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на пропозиції, представлені 23 листопада президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Запропонована заборона має позбавити російські підприємства можливості залучати європейський бізнес для ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів. Ініціатива з’явилася на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах РФ, які порушують роботу підприємств і впливають на експортні можливості Росії.

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«У наших економічних відносинах із Росією не може бути бізнесу як завжди», — заявила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії також наголосила, що Євросоюз продовжуватиме розробляти нові обмеження, доки Москва не продемонструє реального прагнення досягти тривалого миру в Україні.

Водночас запропоновані заходи поки не набули чинності. Для запровадження 22-го пакета санкцій їх мають розглянути та одностайно підтримати всі держави-члени ЄС.

Раніше повідомлялося, що у російському Новошахтинську Ростовської області вночі виникла сильна пожежа поблизу двох паливних підприємств, одне з яких — великий нафтопереробний завод.

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Ми раніше інформували, що у ніч проти 22 листопада російський Краснодар опинився під атакою безпілотників.

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