ЄС хоче скасувати стелю цін на російську нафту: що пропонується натомість

Нові санкції проти нафти / © ТСН.ua

Реклама

Європейський Союз розглядає пропозицію замінити чинну цінову стелю на російську нафту повною забороною на надання морських послуг.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

За словами співрозмовників агентства, у разі підтримки цієї ініціативи державами-членами ЄС європейським компаніям можуть заборонити надавати ключові морські послуги, зокрема страхування та транспортування, необхідні для перевезення російської нафти — незалежно від її ціни.

Реклама

Джерела зазначають, що повна заборона значно посилить чинні обмеження щодо російської нафти та водночас спростить механізм застосування санкцій.

Bloomberg нагадує, що цінова стеля на російську нафту наразі встановлена на рівні 44,1 долара за барель і діє з 1 лютого.

«Механізм встановлення цін, який переглядається кожні шість місяців, розроблений таким чином, що ціновий поріг на 15% нижчий за середню ринкову ціну на нафту марки Urals», — зазначає агентство.

Крім того, за інформацією джерел, до 20-го санкційного пакету Європейський Союз планує включити додаткові обмеження щодо російських банків і нафтових компаній.

Реклама

Також ЄС має намір запровадити санкції проти криптовалютних сервісів та фінансових установ у третіх країнах, які допомагають Росії обходити чинні обмеження.

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від експорту енергоносіїв 2025 року знизилися на 20% через санкції США, зростання знижок на Urals та падіння світових цін на нафту.

Ми раніше інформували, що зменшення закупівель російської нафти з боку Індії спричинило різке зростання кількості танкерів, які не можуть розвантажитися та вимушено простоюють поблизу узбережжя Південної Азії та Близького Сходу.