Дональд Трамп. / © Associated Press

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Європейські столиці закликають Єврокомісію утриматися від будь-яких кроків у відповідь на торгові мита Дональда Трампа щонайменше до саміту НАТО в червні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатичні джерела.

Згідно з публікацією, уряди країн ЄС вважають, що пріоритетом у найближчі тижні має стати пошук компромісу з адміністрацією Трампа щодо майбутньої безпеки Європи. Одночасно, за словами співрозмовників, в Брюсселі існує запит на зменшення масштабу самого саміту, аби уникнути публічних конфліктів з президентом США.

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Дональд Трамп очікує, що союзники по НАТО збільшать витрати на оборону до 5% ВВП та приймуть план щодо більш рівномірного розподілу оборонної відповідальності між США та Європою.

За даними FT, між країнами ЄС, генсеком НАТО Марком Рютте та іншими союзниками тривають інтенсивні консультації щодо того, як мінімізувати ризики загострення під час зустрічі у Гаазі 24–25 червня.

Офіційні особи ЄС також закликали відтермінувати ухвалення оборонних контрактів, у яких фігурує вибір між американськими та європейськими компаніями, та уникати публічних заяв щодо тарифної політики США, щоб не провокувати напруження напередодні переговорів.

З 2018 року адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на європейську сталь, алюміній і автомобілі, а також 10% — на інші товари з ЄС. Подвоєння тарифів до 20% призупинене до липня. У разі провалу переговорів із США Європейська комісія може вжити заходів у відповідь.

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“Атмосфера напередодні саміту напружена. Основна мета — провести зустріч без інцидентів і донести до Трампа прийнятні сигнали”, — заявило джерело FT в одній із країн-членів ЄС.

Водночас представники НАТО наголошують, що ключовим питанням залишаються зобов’язання європейських держав взяти на себе більшу частину відповідальності за оборону континенту.

Участь Трампа в саміті ще не остаточно підтверджена — за словами американських чиновників, він може скасувати візит, якщо не побачить достатньої підтримки серед союзників.