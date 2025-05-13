ЄС хоче заборонити 25 танкерам «тіньового флоту» РФ курсувати у Балтійському та Північному морях

Танкер РФ / © Associated Press

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Євросоюз готується завдати чергового санкційного удару по «тіньовому флоту» Росії, заборонивши 25 російським танкерам курсувати в акваторії Балтійського та Північного морів.

Про це інформує euobserver.

Як повідомляє видання, приблизно 25 нафтових танкерів, які невдовзі можуть бути внесені до переліку «тіньового флоту», наразі активно використовують ці моря, створюючи ризики для навколишнього середовища — зокрема загрозу розливів нафти чи пошкодження підводних кабелів.

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У документі Європейської комісії, з яким ознайомився EUobserver, йдеться, що ці судна входять до числа 149 одиниць, які можуть потрапити до чорного списку ЄС через участь у схемах, що дозволяють Росії обходити нафтові санкції Заходу.

Потрапляння до цього списку означає, що згадані судна не матимуть права заходити в європейські порти та не зможуть користуватись послугами морських компаній з ЄС — такими як страхування, технічне обслуговування або заправка паливом.

Крім того, за даними систем відстеження морського трафіку, станом на 12 травня у Фінській затоці перебували 11 танкерів під російським прапором, ще два — в західній частині Балтійського моря. Додатково зафіксовано 12 суден поблизу берегів Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує індонезійський порт Каримун для обходу західних санкцій, щоб продавати свою нафту у треті країни.

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Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери неодноразово говорили, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.