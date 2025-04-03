ЄС має відреагувати на "велику помилку" Трампа щодо мита — президент Євроради

Президент Європейської ради Антоніо Коста / © Associated Press

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Торгова війна між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки "вплине на всіх", попередив президент Європейської ради Антоніо Коста.

Про це інформує Euronews.

Європейський Союз повинен “твердо, але розумно” відреагувати на взаємні мита від американського президента Дональда Трампа, сказав Антоніо Коста, сподіваючись, що американський президент відмовиться від свого плану до того, як вибухне руйнівна торгова війна.

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"Це справді велика економічна помилка для Сполучених Штатів, а також для Європи та всього світу", — сказав президент Європейської Ради.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оприлюднив давно обіцяний широкий набір мит на імпорт у рамках програми “Америка понад усе”.