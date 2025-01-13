"Якщо не змінимось доведеться вчити російську": Рютте заявив, що Путін може напасти на ЄС

За словами генсека НАТО, поточний показник оборонних витрат у 2% ВВП недостатній для того, щоб залишатися в безпеці у майбутньому.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про те, що Євросоюз має збільшити витрати на оборону, інакше доведеться вчити російську.

Про це Рютте заявив під час свого виступу в Європарламенті 13 січня.

"2% ВВП на оборону – цих витрат недостатньо. І якщо ми цього не зробимо (не витрачатимемо на оборону більше – ред.), ми в безпеці зараз, але не через 4-5 років. Якщо ми цього не зробимо, готуйтесь брати курси російської мови або їхати до Нової Зеландії", – наголосив генсек НАТО.

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Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп вимагає від країн НАТО збільшити видатки на оборону. Країни-партнери США по НАТО мають довести свої видатки на оборону до 5 відсотків ВВП, переконаний Трамп. Він вважає, що члени блоку можуть "дозволити це собі".

Крім того, Трамп вимагає від країн Європи збільшити витрати на військову допомогу Україні.

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